Florin Cîțu a dat vești bune azi: “Fără mască pe plajă, de la 1 iunie”. Când începe a doua etapă de relaxare a restricțiilor din România

Premierul a anunțat veșt bune astăzi, în cadrul conferinței pe care a oferit-o după întâlnirea pe care a avut-o cu reprezentanţii sectorului HoReCa la sediul Prefecturii Constanţa. Oficialii au discutat despre noile măsuri de relaxare și, potrivit declarațiilor făcute de Florin Cîțu, de la 1 iunie masca nu va mai fi obligatorie pe plajă.

“După un an de zile de pandemie vreau să arătăm că putem să redeschidem în această vară sezonul estival în siguranță. După discuția pe care am avut-o astăzi cu reprezentanții industriei, am încredere că așa va fi. Au venit cu câteva soluții foarte inovative și foarte interesante. Și avem susținerea industriei și pentru campania de vaccinare, ceea ce era foarte improtant”, a declarat șeful Guvernului după întâlnirea cu reprezentanții HoReCa.

Florin Cîțu a mai precizat că relaxarea restricțiilor se va face în două etape: prima de la 1 iunie și a doua de la 1 august.

“Am vorbit despre propunerile pe care le-am făcut pentru comitetul interministerial de mâine. Am făcut mai multe propuneri, unele care vizează direct industria turismului de pe litoral – să putem să fim pe plajă fără mască, să putem să fim la restaurant, la capacitate maximă în anumite condiții, la hotel la fel. Din partea industriei am primit propuneri și soluții foarte bune pe care le vom pune în discuție în comitetul interministerial. Cred că vom avea aceste soluții la timp aprobate ca să putem să începem de la 1 iunie o primă etapă de relaxare și a doua etapă de la 1 august. Toată lumea a înțeles că nu putem redeschide total de la 1 iunie”, a mai explicat premierul.

Premierul a anunţat că există consens şi, de la 1 iunie, masca nu va mai fi obligatorie pe plajă.

“Cred că pentru 1 iunie putem să vorbim deja de eliminarea purtatului măștii pe plajă. Am venit cu o condiție, distanțarea șezlongurilor pe plajă, cu care industria este de acord. Cred că această condiție minimă putem să o anunțăm: fără mască pe plajă de la 1 iunie”, a mai adirmat Florin Cîțu.

Cum se va face diferența între clienții vaccinați și cei nevaccinați

“Deocamdată este o propunere pe care o discutăm. Vom avea soluții de la INSP. S-ar putea să existe șia cele aplicații. Se poate verifica foarte ușor dacă persoana este vaccinată în aplicația pe care o avem, cu un simplu CNP. Deci se poate verifica foarte ușor. Avem timp până la 1 iunie pentru a găsi soluții”, a mai declarat șeful Guvernului.