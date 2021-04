Florin Cîțu a făcut anunțul. Ce se va întâmpla cu restricțiile, de Sărbătorile Pascale – starea de alertă se va prelungi azi

Toți românii așteaptă Sărbătorile Pascale, astfel că Florin Cîțu a făcut un anunț de ultim moment în acest sens. Se pare că starea de alertă se va prelungi azi, iar de Paște, credincioșii vor putea participa la slujba de Înviere.

Dacă anul trecut nu s-a participat la slujba de Înviere, anul acesta, lucrurile stau puțin diferit. Florin Cîțu a făcut un anunț de ultim moment și a declarat că circulația va fi permisă până la ora 2:00, pentru cei care vor să meargă la biserică. Cu toate acestea, decizia finală urmează să fie luată astăzi. De asemenea, acesta a declarat că starea de alertă se va prelungi astăzi.

„Mâine este decizia, hotărârea de Guvern, pentru prelungirea stării de alertă. În hotărârea precedentă, ştiţi foarte bine, că era până la ora 2.00 dimineaţa. Vom vedea pentru mâine dacă se schimbă ceva sau nu, în acest moment noi nu am luat o decizie, vom lua o decizie mâine”, a declarat Florin Cîţu, ieri, conform News.ro.

Când va reveni viața la normal

De asemenea, Florin Cîțu a vorbit și despre revenirea la normalitatea pe care toți oamenii o așteaptă, o normalitate care depinde, în acest moment, de vaccinarea populației.

„Ne gandim la revenirea la normalitate. Campania de vaccinare, am spus si saptamana trecuta, sunt doua luni foarte importante, aprilie si mai, in aceste doua luni vom avea 8 milioane de doze de vaccin si la finalul lunii mai ar insema, in cel mai pesimist scenariu, 5 miloane de persoane vaccinate si in cel mai optimist 6,3 milioane persoane vaccinate. Este o cifra importantă pentru ca reprezinta 35% din populatia adulta si e importanta pentru ca la sfarsitul lunii mai sa vorbim despre revenirea economiei.

Aici e important cu totii, si fac un apel catre toti guvernantii, primarii, presedintii de consiliu judetean, toti sa mearga sa prezinta datele, sa aiba informatii la zi in ceea ce priveste campania de vaccinare. Este nevoie si de o implicare a bisericii, mai ales in mediul rural în ceea ce priveste imunizarea.

Dar e important ca toata lumea sa vrea sa se vaccineze. Trebuie intai sa ne programam. Vom putea sa vorbim de 10 milioane de persoane vaccinate la sfarsitul lunii iunie, adica 70% din persoanele adulte si putem vorbi despre o redeschidere a economiei” a spus Florin Cîțu, acum ceva timp.

Sursă foto: Facebook