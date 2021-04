Florin Cîțu, despre închiderea magazinelor la ora 18:00! „După ce am luat această măsură avem un platou, chiar o scădere”

Astăzi, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, Flori Cîțu a vorbit despre noile restricții impus în zonele cu o incidență a cazurilor ridicată. Acesta a subliniat că reducerea mobilității a fost o măsură eficientă, iar numărul de noi îmbolnăviri a început să scadă.

Premierul Florin Cîțu a vorbit în principal despre măsura de a închide magazinele de la ora 18:00. Acesta a precizat că măsura va rămâne în vigoare cât timp este necesară, menționând că deja a dat roade. (CITEȘTE ȘI: CÂND REVENIM LA NORMALITATE? PRIM-MINISTRUL FLORIN CÎȚU A FĂCUT ANUNȚUL)

„Am văzut situația economiei din România dacă nu făceam nimic. Am văzut cum numărul persoanelor infectate a crescut de la 2.000 pe zi, la 6.000 în doar câteva zile. Studiile specialiștilor ne spun că mobilitatea este factorul prin care se răspândește cel mai mult virusul iar prima măsură luată de toate țările din Uniunea Europeană a fost aceea de a reduce mobilitatea. Vedem că după ce am luat această măsură avem un platou, chiar o scădere a ratei de pozitivare, asta înseamnă că ceva impact a existat”, a declarat Florin Cîțu.

„Lucrurile rămân așa cum sunt”

Florin Cîțu a mai precizat că a avut o discuție cu rețelele de magazine, care înțeleg perioada grea și susțin noile măsuri. Mai mult, acesta a declarat că restricțiile vor rămâne în vigoare, pentru că dau rezultate. (VEZI ȘI: ATENȚIE! DE CE E MAI PERICULOS VALUL 3 DE COVID-19? CINE SUNT CEI MAI AFECTAȚI DE ACEST VIRUS)

„Am discuţii permanente cu reţelele de magazine, am discutat şi înainte de a lua această decizie, nu a fost discutată ora, mi s-a cerut doar puţin timp pentru a pregăti. Noi am cerut de la magazine respectarea unor anumite norme în interior. Am avut o discuţie permanentă cu retailerii, ei înţeleg foarte bine situaţia prin care trece România şi au fost alături de noi şi anul trecut, când am trecut prin starea de urgenţă. În acest moment lucrurile rămân așa cum sunt pentru că dau rezultate”, a mai spus premierul.

Sursa foto: Guvernul României