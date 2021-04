Premierul României a făcut declarații de presă în jurul orei 23:00 despre tragedia petrecută în această seară la Spitalul “Dr. Victor Babeș” din București. Ulterior, Florin Cîțu l-a lăsat pe Raed Arafat să ia cuvântul despre incidentul nefericit din sistemul medical. Reprezentantul firmei distribuitoare a ventilatoarelor, sosit la fața locului a refuzat intrarea în unitate, deși i-a fost oferit de către personalul medical, echipament complet de protecție împotriva COVID-19. Acesta, în final a părăsit incinta spitalului, refuzând să intre în TIR, se arată într-un comunicat de presă.

Florin Cîțu, declarații de presă despre tragedia de la Spitalul “Dr. Victor Babeș” din București

Interviul lui Florin Cîțu vine după tragedia petrecută în această seară la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale “Dr. Victor Babeș” din Capitală, unde trei pacienți au murit din cauza unei avarii la stația de oxigen.

“Trei persoane au decedat, condoleanțe familiilor. Am vorbit cu ministrul de Interne, i-am cerut ca această anchetă să fie rapidă şi transparentă pentru că toţi vinovaţii trebuie să răspundă. Suntem într-un război cu pandemia de un an de zile, iar presiunea pe ATI este foarte mare. Trebuie cu toţii să ajutăm, iar campania de vaccinare este singura soluţie.

De ce am ieșit acum – am văzut că reprezentanții statului fug de comunicare. Cetățenii au nevoie să le explicăm exact ce s-a întâmplat”, a declarat șeful Guvernului.

Șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă a transmis următoarele idei: “Transmit și eu condoleanțe familiei. (…). TIR-urile de ATI fabricate să funcționeze în 2 modalități: pe butelii de oxigen și generator propriu, pentru câteva ore. Pe o durată mai lungă, se conectează la curent din afara TIR-ului și la sursa de oxigen permanentă, de la spital, care intră în camera tehnică, se conecteză la TIR.

Acolo există reductoare care controlează presiunea maximă ce intră în TIR. Sunt și la ieșire din stocător și la intrare în TIR. Presiunea nu trebuie să urce peste 5,8 bari. Ea a crescut azi la peste 6. Cum, de ce, asta face obiectul anchetei”.

Ulterior, secretarul de stat în MAI a mai dezvăluit: “Colegii au încercat imediat să ajute bolnavii, între timp au fost trimise și ambulanțe să preia pacienții. Era un reprezentant al firmei care întreține ventilatoarele în curte, dar nu a dorit să intre în TIR și să ajute acolo, pentru că erau pacienți cu COVID.

A fost o problemă de creștere bruscă a presiunii, care a făcut ca aparatele să se oprească. Instalația TIR-ului e făcută de o firmă autorizată, contractată de spital, nu e nimic improvizat. Acest TIR a funcționat luni de zile în Argeș și acum a funcționat fără probleme sâmbătă, duminică și luni”.



După afirmațiile făcute de Raed Arafat a urmat o sesiune de întrebări

Pacienții decedați erau în viață când reprezentantul fiemei a refuzat să intre?

– Nu știu, nu am aceste date, va stabili ancheta.

La ce oră ați aflat și la ce oră a fost anunțată Poliție?

– În jurul orei 17:20 am aflat că e o problemă, apoi am aflat că există pacienți în stop și mai târziu că sunt pacienți decedați. Nu știu ora exactă la care a fost anunțată Poliția. Am vorbit personal cu domnul Gravriș, deja știa despre ce este vorba.

Presiunea a fost monitorizată tot timpul?

– În mod normal, da. Din momentul în care era totul reglat, în mod normal nu există motiv de creștere.

Până la ora 20:00 nimeni nu a răspuns la telefon. Cine e responsabil?

– Telefonul meu a sunat din 10 în 10 secunde. Nu am răspuns pentru că în acel moment rolul nostru e să gestionăm situația de urgență. Eram în legătură cu spitalul, vorbeam cu unii și cu alții, nu aveam cum să răspund.

Conform informațiilor făcute publice de cei de la Departamentului pentru Situații de Urgență, personalul medical a semnalat intrarea în avarie, concomitent, a tuturor ventilatoarelor regăsite în container și a comunicat echipei tehnice a spitalului că acestea prezintă o alarmă de suprapresiune respectiv, presiune crescută de peste 6 Bari, limita maximă admisă pentru funcționarea corectă și în siguranță a acestor tipuri de echipamente medicale, relatează digi24.ro.

Nicușor Dan a sesizat Parchetul: “Vinovații trebuie pedepsiți”

“În această seară, din nefericire, au decedat în condiții neclare trei pacienți de la Spitalul «Victor Babeș» din Capitală. E o tragedie, un moment dramatic în care vieți omenești au fost pierdute. Prezint condoleanțe familiilor care i-au pierdut pe cei dragi astăzi.

Am sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 în legătură cu această situație, fiindcă vinovații trebuie identificați și pedepsiți. Am solicitat colaborarea deplină a personalului acestui spital în cadrul cercetărilor care vor avea loc. Voi reveni cu detalii” este mesajul transmis în această noapte de primarul general al Bucureștiului pe Facebook.

În urma incidentului nefericit de la Spitalul “Dr. Victor Babeș”, Serviciul Omoruri a declanșat o anchetă.

Sursa foto: Facebook