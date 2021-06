Florin Condurățeanu a murit în brațele fiului său. Care a fost cauza decesului

Florin Condurățeanu, unul dintre cei mai apreciați jurnaliști, s-a stins din viață la vârsta de 71 de ani. Vestea morții sale a căzut ca un trăsnet în lumea televiziunii.

Florin Condurățeanu a murit în brațele fiului său. Ecaterina Andronescu a declarat în cadrul unei emisiuni TV că imediat după ce a aflat vestea l-a sunat pe fiul jurnalistului, care i-a mărturisit că tatăl său și-a dat ultima suflare chiar în brațele sale.

”L-am sunat pe Răzvan (fiul ziaristului – n.r.) și mi-a confirmat că i-a murit în brațe. De la muncă i s-a făcut rău, venea de la muncă sau tocmai venise de la muncă. (…) Cred că suntem șocați toți și va fi greu să ne revenim. (…). Eu pot să spun ce a fost pentru mine Florin Condurățeanu: un fel de patriarh al jurnalistilor. (…) Să îl păstrăm în memoria noastră așa cum a fost, un mare jurnalist, un mare om”, a declarat Ecaterina Andronescu la România TV.

Florin Condurățeanu a murit în urma unui stop cardiorespirator. Dezvăluirea a fost făcută, în direct, de Mihai Gâdea care a sperat până în ultima clipă că jurnalistul își va reveni. Din păcate, însă, în ciuda eforturilor depuse de către medici, aceștia nu au mai putut face nimic ca să-i salveze viața.

”Îmi este foarte greu să vă anunț ceea ce urmează. Colegul și prietenul nostru, unul dintre cei mai minunați oameni pe care i-am cunoscut vreodată, Florin Condurățeanu, a încetat din viață. De-a lungul timpului, prin natura lucrurilor, prin natura meseriei mele, am cunoscut foarte mulți oameni.

Am lucrat cu foarte mulți oameni. Nu am întâlnit pe nimeni ca Florin Condurățeanu. În urmă cu puțin timp am aflat că scumpul nostru coleg și prieten a intrat în șoc cardio-respirator și cu toții am sperat ca Florin Condurățeanu, așa cum a învins întotdeauna în profesie, în viață, să învingă și în această seară (n.r. marți)”, a anunțat Mihai Gâdea.

Adrian Năstase, mesaj emoționant după aflarea veștii

Florin Condurăţeanu a lucrat atât în presa scrisă, cât şi în televiziune, având peste 40 de ani de carieră jurnalistică. Mulți jurnaliști, dar și vedete din showbiz-ul românesc și-au exprimat regretul la aflarea veștii și au transmis mesaje emoționante. Printre ei se numără și Adrian Năstase.

”Mi-l aduc aminte vorbind domol, cu voce grava, despre viata, despre moarte, despre sanatate, despre ce e important in relatia cu ceilalti. Mi-l aduc aminte din editorialele pe care le scria, din conversatiile la telefon, incheiate inevitabil cu ‘va pup pe suflet’.

Ne-am intalnit de multe ori in deceniile de dupa Revolutie, in interviuri pentru presa scrisa sau pentru televiziuni. Nu-mi amintesc un alt ziarist mai putin conflictual, cald in abordari, intelept in intrebari si rabdator cu interlocutorul.

In timp, intre noi s-a dezvoltat o relatie amicala, la care a contribuit si fiul sau Andrei Razvan. Poate si faptul ca aveam aceeasi varsta…”, a scris Adrian Nastase pe blogul său.