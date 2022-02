Florin Dobre: “Nu mai știi care e bărbat și care e femeie!”. Designer-ul român critică tendințele modei actuale

Aparițiile în publicații internaționale precum „Le Monde” sau „Le Figaro” l-au făcut pe Florin Dobre să devină unul dintre cei mai cunoscuți designeri autohtoni. Nu este mai puțin adevărat că acesta s-a făcut remarcat și prin discursul său, introducând în limbajul curent sintagma „Dandy, relaxat”, virală acum mai bine de un deceniu. Astăzi, designerul a vorbit în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre tendințele în moda actuală, dar și despre cum aceasta încearcă să “urâțească” omul, în loc să îl pună în valoare.

Recunoscut drept promotor al hainelor clasice, Florin Dobre critică tendințele din moda contemporană, exprimându-și părerea cu privire la modul în care conceptele actuale sunt menite să nu îl mai pună pe purtător în valoare, ci să îl plaseze într-o zonă difuză, dominată de incertitudine.

“Nu mai știi care e bărbat, care e femeie!”

Florin Dobre își relatează povestea în lumea modei , începând cu perioada în care a prins gustul prezentărilor peste granițe, unde a primit numeroase aprecieri. Designerul admite că la momentul respectiv avea tendința de a-și nega proveniența, considerându-și conaționalii niște “prostovani”, fără înclinație către fashion-ul de calitate:

“Eu eram rupt dintr-un contemporan! În România am reușit să pătrund foarte bine în modă, că eram foarte occidental, prezentările mele au fost foarte de impact vizual, toată lumea rămânea șocată la prezentări, era ceva wow și îmi plăcea foarte mult ce e afară, consideram că noi suntem niște prostovani, românii sunt niște înapoiați, nu îmi plăcea deloc ce se întâmpla pe la noi!”

Acum, Florin Dobre pare să-și fi modificat percepția asupra curentelor occidentale, contestate vehement, întorcându-se la hainele clasice, pe care le produce cu foarte mult sârg:

“Acum am văzut o tendință de a nega tot ce este clasic. Moda s-a dezlănat, nu mai are niciun tipar, nu mai are anatomie, să spunem, nu mai este după corpul nostru și am obervat foarte mult că se caută să urâțească omul, nu să îl înfrumusețeze. Am văzut că vrea să îl deformeze, acum ies pe podium, nu mai știi care e bărbat, care e femeie!”, ne-a declarat în exclusivitate creatorul.

“Fur douăzeci de tomberoane de gunoi și le pun în cap modelelor!”

Florin Dobre își continuă discursul în maniera care l-a consacrat, șocând audiența cu declarațiile sale : “Mă gândeam și eu, dacă mă duc acum la Londra, în momentul când făceam prezentările acolo, mă duc fur douăzeci de tomberoane de gunoi și înainte de podium le pun în cap modelelor și ies cu tomberonul, voi fi foarte aplaudat!”

“Îmi plăcea foarte mult Lanvin, dar s-a dus într-o zonă în care eu nu mai pot să rezonez cu ea. De exemplu, Balenciaga era un brand, era o operă de artă, făcea haute-couture, am ajuns să îi spun în glumă “Bălăceanca”, fac niște pantofi, îți recomandă să îi porți cu tot cu cutie. Mergi așa, două kilograme un pantof! Arta dintotdeauna a existat, întotdeauna a atras atenția, în anii ’90 parcă era frumoasă, era creativă, te bucura, acum te șochează și a apărut și o glumă: “Femeia de serviciu de la Muzeul de Artă Contemporană: “Ăsta e gunoi, sau e artă, o arunc sau n-o arunc?” “, a conchis într-o notă ludică Florin Dobre.

Sursă foto: Instagram.com