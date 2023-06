Florin Dumitrescu l-a luat la „palme” pe Scarlatescu! Ce i-a transmis colegului său după controversatele declarații | EXCLUSIV

Florin Dumitrescu face parte, alături de Sorin Bontea şi Cătălin Scărlătescu din cel mai urmărit show culinar din România. Emisiunea Chefi la cuţite se bucură de un succes răsunător, iar „ingredientul” secret pare să fie chiar prietenia care îi leagă pe cei trei juraţi. Oamenii aşteaptă cu sufletul la gură în zilele de luni, marţi şi miercuri să afle dacă bucătarul lor favorit este cel care reuşeşte să învingă. Pe platoul de filmare, există uneori, unele discuţii mai aprinse între vedetele show-ului. Din acest motiv, în cadrul unui interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, chef Dumitrescu a dezvăluit ce fel de relaţie au, de fapt.

Florin Dumitrescu a devenit cunoscut publicului în postura de jurat la emisiunile MasterChef şi Chefi la cuţite. În ambele producţii a făcut echipă alături de Sorin Bontea şi Cătălin Scărlătescu. Deşi se cunosc de foarte mulţi ani, în cadrul unui interviu recent, partenerul Doinei Teodoru mărturisea că până acum, ei nu au reuşit să iasă la o masă înafara platourilor de filmare.

Mai mult decât atât, Scărlătescu i-a ironizat la momentul respectiv pe colegii săi, spunând mai în glumă, mai în serios că ei sunt „invidioşi" pe succesul lui.

Acest lucru i-a pus pe gânduri pe fanii lor. Astfel, în cadrul unui interviu recent pentru CANCAN.RO, Florin Dumitrescu a lămurit această situaţie.

„Consider că eu, Sorin și Cătălin suntem prieteni. Și mai mult decât prieteni suntem parteneri. Dacă oricare dintre noi crede altceva este problema lui. Dar noi, la final de zi, la final de proiect, la început de proiect, noi înainte de toate suntem parteneri. Într-un parteneriat poate exista prietenie sau nu. Dar parteneriatul există. Prietenie există, dar nu este o prietenie care se manifestă prin ieșiri la bere. Pentru că avem treabă fiecare. Dar atunci când unul dintre noi e cu un picior în groapă, ceilalți doi sunt acolo să-l scoată”, ne-a declarat în exclusivitate Florin Dumitrescu.

Chef Florin Dumitrescu, începuturile în bucătărie

Chef Florin Dumitrescu a început să descopere tainele gastronomiei pe când era adolescent. După o perioadă a început să câştige o grămadă de bani din asta. La 14 ani a intrat, pentru prima dată, într-un restaurant, iar după prima zi de muncă a ajuns acasă plângând. Și nu și-a mai dorit să ajungă bucătar, așa cum visa.

Dar nu avea să se lase doborât, a luptat, a “furat” meserie de la profesioniști.

“La 17 ani, ca bucătar, câștigam de trei ori mai mult ca mama. Am scăpat o tavă cu mâncare pe jos în timpul service-ului şi am dat foc la o bucătărie. Norocul meu a fost că cineva a fost pe fază şi paguba n-a fost mare. În rest, nu prea, am mai întârziat mese, au fost scandaluri”, a mărturisit Chef Florin Dumitrescu.