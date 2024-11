Florin Dumitrescu, mesaj surprinzător pentru Mona Segall! Ce i-a transmis în fața tuturor

Primăvara anului 2024 a marcat o schimbare importantă în peisajul televiziunii din România. Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu, trei dintre cei mai cunoscuți bucătari de televiziune, au făcut o mutare strategică, părăsind Antena 1 și revenind la Pro TV, în cadrul emisiunii care i-a consacrat: „MasterChef”.

Decizia lor nu a fost lipsită de controverse, fiind urmată de mai multe procese inițiate de Antena 1 împotriva lor. Cu toate acestea, bucătarii au continuat să își construiască succesul, iar premiile obținute recent confirmă popularitatea și aprecierea de care se bucură. Iată ce declarații a făcut Florin Dumitrescu!

Pe 12 noiembrie 2024, în cadrul galei Premiilor TVmania, „MasterChef” a fost desemnat cel mai bun show culinar din România, un trofeu cu o semnificație specială pentru echipă. Show-ul a depășit în competiție emisiuni similare, inclusiv formatul difuzat de Antena 1, demonstrând că rețeta succesului constă nu doar în talentul culinar al bucătarilor, ci și în capacitatea acestora de a crea o legătură autentică cu publicul.

Succesul nu a fost doar o victorie profesională, ci și un moment simbolic, marcând revenirea în forță a trio-ului de bucătari. Trofeul TVmania din 2024 este primul câștigat de „MasterChef” în ultimii nouă ani, semn că publicul continuă să fie fascinat de format și de cei care îl reprezintă. Această performanță vine după luni de eforturi intense pentru a aduce emisiunea la standardele care au consacrat-o, dar și după provocările juridice cu fostul angajator al celor trei.

Un alt aspect notabil al evenimentului a fost atitudinea bucătarilor față de Mona Segall, o figură-cheie în carierele lor din televiziune. Deși nu mai colaborează în prezent, aceștia și-au exprimat recunoștința pentru anii în care au lucrat împreună.

Florin Dumitrescu și-a exprimat recunoștința față de Mona Segall nu doar pe scena Premiilor TVmania, ci și pe Instagram.

„Sarea, piperul, usturoiul, ceapa, uleiul, ierburile aromate și untul televiziunii! Cătălin, Sorin, Gina. Mulțumim tuturor pentru susținere și încredere! A fost o muncă de echipă, felicitări și mulțumiri producătorilor și conducerii PRO TV pentru încrederea și respectul cu care au pornit această călătorie! Și, nu în ultimul rând, îi mulțumesc Monei Segall pentru cei 12 ani în care am învățat! Felicitări, Radu Croitoru și Cătălin Bugean și mulțumim pentru răbdare! Dana, you are the best”, a scris bucătarul și pe pagina de Instagram.