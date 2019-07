Florin Pastramă a aflat abia după nuntă! Miza este uriașă, procesul, iminent!

Florin Pastramă s-a căsătorit cu Brigitte la finalul săptămânii trecute, dar, în locul lunii de miere, are parte de vești proaste. Este vorba de un proces în care sumele de bani sunt amețitoare și în care Florin este târât.

Familia Pastramă este chemată în faţa judecătorilor, peste două luni, într-un proces în care moştenitorii unui imobil de milioane cer anularea unui contract de vânzare-cumpărare şi înapoierea bunului respectiv. Reclamant este Cristian Dragoş V., un bărbat care a câştigat un proces similar împotriva statului român, aşa că Florin Pastramă are emoţii mari în privinţa sentinţei, scrie spynews.ro.

“Curtea hotărăşte: a) că statul pârât trebuie să asigure, prin mijloace adecvate, în termen de trei luni de la data rămânerii definitive a hotărârii, în conformitate cu art. 44 § 2 din Convenţie, executarea în integralitate a hotărârii Judecătoriei Vălenii de Munte din 22 mai 1992, punându-i pe reclamanţi efectiv în posesia terenului şi eliberându-le totodată un titlu de proprietate asupra terenului; b) că, în caz de neexecutare în integralitate a hotărârii Judecătoriei Vălenii de Munte din 22 mai 1992, aşa cum se prevede la lit. a) supra, statul pârât trebuie, în acelaşi termen de trei luni, să plătească reclamanţilor în solidar suma de 230 000 EUR (două sute treizeci de mii de euro) pentru prejudiciul material, care trebuie convertită în moneda statului pârât la rata de schimb aplicabilă la data plăţii, plus orice sumă ce poate fi datorată cu titlu de impozit; c) că statul pârât trebuie, în acelaşi termen de trei luni, să plătească în solidar reclamanţilor suma de 4 700 EUR (patru mii şapte sute de euro), care trebuie convertită în moneda naţională a statului pârât la rata de schimb aplicabilă la data plăţii, pentru prejudiciul moral, plus orice sumă ce poate fi datorată cu titlu de impozit”, a decis Curtea Europeană a Drepturilor Omului în dosarul bărbatului care l-a dat, acum, în judecată pe Pastramă.