Florin Piersic a dezvăluit cum votează la referendumul pentru familie. Anunţ categoric al marelui actor

Florin Piersic a dezvăluit cum votează la referendum, marele actor declarându-se un susținător al familiei tradiționale. Actorul a mărturisit că este de partea familiei tradiționale.

„Sunt de acord că trebuie să păzim familia: bărbat şi femeie; soţia mea şi Florin Piersic, soţul„, a declarat Florin Piersic. „Asta poţi să o iei ca pe o declaraţie a mea, că eu iubesc familia, că eu ţin cu familia. Asta e tot„, a mai completat Florin Piersic.

Actorul a avut trei familii tradiționale. Între 1962 si 1974, el a fost însurat cu actrița Tatiana Iekel, care i-a dăruit un băiat, pe Florin Jr. În 1975, Piersic s-a însurat cu Anna Szeles, cu care are un fiu, pe Daniel. Apoi, Florin Piersic s-a însurat, în 1993, cu o contabilă din Cluj-Napoca, Anna Torok, alături de care este și în prezent. Cei doi nu au copii.

Anna Széles și Florin Piersic s-au cunoscut la filmări

Anna Széles și Florin Piersic s-au cunoscut la filmări. Actorul a cucerit-o pe cea de-a doua lui soție cu mâncarea făcută de mama lui!

”Odată mergeam cu autobuzul, împreună cu mai mulţi actori, la filmările din Buftea pentru un film istoric, Ștefan cel Mare. Eu stăteam lângă Iurie Darie, care-mi era partener în film. Și am început să stăm de vorbă cu Piersic. Chiar atunci am spus că ce păcat că nu ne distribuie împreună. Și ce-mi dă Dumnezeu? La scurt timp după, am fost anunţată că voi juca cu Piersic în Elixirul Tinereţii. Și atunci au început să se lege lucrurile între noi. M-a cucerit și cu mâncarea pe care o aducea la fiecare filmăre. Îmi aducea sandwichuri făcute de Vera, mama lui. În familia lui am fost primită cu atâta dragoste. Părinţii lui mi-au spus că semănam cu sora lui Florin, care a murit înecată în Prut la 16 ani. Și atunci când m-au văzut pe mine, a fost un mare atașament între noi. Iar eu mereu i-am spus: „Soţ ca tine voi mai avea, dar socrii, niciodată!”, a mărturisit Anna Széles pentru okmagazine.ro.