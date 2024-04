Florin Piersic a trăit un moment divin la Mormântul lui Iisus! Ce i s-a întâmplat în Ierusalim: „A fost un...”

Florin Piersic are remușcări că nu mai poate ajunge într-un loc tare drag lui, Mormântul lui Iisus! Marele actor a simțit un semn divin când a fost prima dată în Ierusalim. Ce a pățit actorul când a ajuns în locul sacru!

Florin Piersic a povestit ce întâmplare a avut loc atunci când a mers în Ierusalim, la Mormântul lui Iisus. Acel moment a fostul unul atât de important pentru el, încât l-a marcat pe tot restul vieții. Actorul își mai dorește să ajungă în Ierusalim și regretă că acum nu mai poate.

FLorin Piersic își amintește cu nostalgie de momentul în care a vizitat pentru prima dată Ierusalimul. Când a ajuns la Mormântul lui Iisus, o ploaie neașteptată a început să cadă, într-o țară unde ploile sunt rare. Pentru actor, acest eveniment neobișnuit a părut a fi un semn divin, marcându-l profund și întărindu-i credința în experiența sa spirituală.

„Dacă regret ceva că vine Paștele, e numai faptul că nu pot să plec în Țara Sfântă, știind ce tulbure e situația acolo. E greu să mă duc, pentru că nu vreau să se întâmple ceva. Numai pentru faptul că eu sunt îndrăgostit de locurile sfinte, unde am fost de 44-45 de ori. M-am rugat, am fost la mormântul Domnului nostru Iisus Hristos. Acolo am simțit ceva ce n-am simțit niciodată. Am o amintire pe care nu am să o uit niciodată.’, a declarat Florin Piersic, pentru viva.ro.