Rețeta secretă a lui Florin Piersic! Fraza cu care a cucerit toate femeile din viața sa: „La toate le-am promis că...”

Florin Piersic este unul din actorii de renume din România. Ajuns la vârsta de 87 de ani, acesta are în palmares numeroase reușite profesionale, dar și amoroase. Actorul a fost un împătimit al poveștilor de dragoste, iar de-a lungul timpului în mrejele lui au căzut numeroase femei. Florin Piersic a știut cum să le cucerească pe doamne, iar acum și-a dezvăluit secretul. Care este fraza pe care actorul o folosea pentru a înmuia inima doamnelor?

Florin Piersic este un iubitor al frumosului, iar de-a lungul timpului multe au fost cele care au suspinat după el. Pe lângă cele trei soții pe care le-a avut, acesta a reușit să cucerească numeroase alte femei și spune că pe toate le-a iubit. Mulți se întreabă care este secretul lui, iar acum actorul l-a dezvăluit. Se pare că era nevoie să rostească o sigură frază, iar doamnele și domnișoarele îi cădeau la picioare.

Florin Piersic a ajuns la vârsta de 87 de ani și privește în urmă cu nostalgie la viața de crai pe care a avut-o. Actorul a declarat că în fiecare zi a vieții sale a fost îndrăgostit, iar cele asupra cărora și-a revărsat sentimentele au fost numeroase.

Nu este un secret pentru nimeni faptul că Florin Piersic a fost un mare cuceritor, iar acum acesta a dezvăluit rețeta succesului. Prezent în cadrul unui podcast, celebrul actor a mărturisit că pentru el nu existau limite în declarații atunci când își dorea să cucerească o femeie. Așa că, aproape fiecărei doamne din viața lui i-a făcut „declarația supremă”.

Mai exact, Florin Piersic a mărturisit că inima partenerelor sale se topea atunci când auzeau că actorul și-ar dori se le ia de soție. Însă, chiar dacă tuturor le spune asta și pe moment chiar credea în cuvintele sale, nu treceau multe zile până când vraja iubirii se spulbera, cel puțin pentru artist.

Deși pe baza CV-ului amoros, Florin Piersic a fost considerat de mulți un adevărat macho, acesta nu își asumă această titulatură. Actorul romantizează poveștile de iubire pe care le-a avut și spune că de fiecare femeie din viața lui a fost cu adevărat îndrăgostit.

„În ciuda legendelor, n-am fost niciodată ceea ce astăzi se numește un macho. Am fost mult mai cuminte decât vă imaginați voi. Vorbesc serios! Nu o dată am fost întrebat de amantele din viața mea. Așa cum am mai spus-o, eu n-am avut amante. Am avut iubite. Am prețuit frumos legăturile pe care le-am avut cu partenerele mele și am căutat să fac față de acestea gesturi romantice. Găsesc că e important să aduci puțină poezie într-o relație.

Dovada este că, în ciuda faptului că viața ne-a îndepărtat, am rămas prieten cu fostele mele soții și chiar cu fostele mele iubite. N-o să mă auziți niciodată lăudându-mă că aș fi avut sute de femei. Mi se pare puțin ridicol din partea bărbaților care fac asta. Pentru mine iubirea nu s-a măsurat în cantitate. În trofee. Și dacă vreți să fiu sincer până la capăt, cred că nu există limită de vârstă pentru a fi îndrăgostit. O existență fără iubire este tristă; este o viață fără sens, fără speranță”, declara Florin Piersic.