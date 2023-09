Nevasta lui Florin Piersic nu a mai suportat și a divorțat! Motivul real al rupturii dintre marele actor și Anna Szeles, cea de-a doua sa consoartă

Florin Piersic (87 de ani) și Anna Széles (81 de ani) au trăit o frumoasă poveste de dragoste. S-au căsătorit în 1975, iar un an mai târziu a venit pe lume băiatul lor, Daniel. Au format o familie timp de 10 ani, apoi și-au spus adio. Multă lume s-a întrebat de ce au ales să divorțeze, iar marea actriță a dezvăluit după o perioadă bună adevăratul motiv al separării de maestru.

Florin Piersic și Anna Széles au fost împreună timp de 10 ani, iar în urma căsniciei reușite a venit pe lume Daniel. Cei doi actori au trăit o frumoasă poveste de dragoste, la distanță în mare parte, căci actrița profesa la Teatrul Maghiar din Cluj, iar maestrul era în Capitală. Și-au spus adio după un mariaj de un deceniu și au decis să divorțeze. La acea vreme, se vehicula în presă că motivul real al separării ar fi, de fapt, infidelitatea actorului.

”Pentru că, la un moment dat, am aflat prea multe. Se obrăznicise! Iar atunci sufeream pentru orice zvon de infidelitate aflam. Chiar prima lui soţie mi-a spus după ani de zile, când ne-am întâlnit la Ambasada României din Budapesta: ”Eu am vrut să-ţi atrag atenţia, dragă Aniko, că trebuia să ai grijă!”, spunea Anna Széles pentru okmagazine.ro.

Florin Piersic și Anna Széles au împreună un fiu, pe Daniel, care locuiește peste hotare. Este cel de-al doilea copil al marelui actor, primul fiind Florin Piersic Jr., din mariajul cu Tatiana Iekel. După separarea de cea de-a doua soție, actorul ș-a găsit fericirea în brațele Annei Torok, cea cu care și-a unit destinul în 1993.

Florin Piersic, revedere emoționantă cu Anna Széles

Florin Piersic și Anna Széles au avut parte de o revedere emoționantă la Viena, după ani buni. Actrița a venit să-l vadă pe tatăl copilului ei, într-un spectacol pe care acesta îl avea în Austria. Momentul a fost dezvăluit de Medeea Marinescu, care a publicat o fotografie cu cei doi pe Facebook.

”De când am plecat din tară ştiam, cumva, că s-ar putea să vină. Dânsa nu stă la Viena, fiul ei şi-al lui Florin, Daniel, locuieşte la Viena. Anna Széles stă de foarte mulţi ani la Budapesta şi a venit, special, pentru spectacol, pentru că nu-l văzuse.

I-am auzit, la un moment dat, glasul pe hol, dar nu am apucat să o văd înainte de spectacol. Eram în culise şi am auzit cum l-a primit sala pe Florin. A fost un urlet, ăsta e cuvântul. Nu au aplaudat puţin, lumea urla. Închipuiţi-vă o sală mare, o hală, unde s-au pus şi scaune în plus.

La un moment dat, Florin a zis foarte frumos – pentru că el, de obicei, vorbeşte cu publicul înainte: “Şi, acum, vreau să vă prezint pe cineva. În sală se află şi fiul meu, şi cei doi copii ai lui, nepoţii mei, dar şi artista sufletului meu.”, a declarat Medeea Marinescu pentru Click!