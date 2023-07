O actriță a anunțat că trăiește o dragoste fierbinte cu Florin Piersic. „Este un semizeu”. Tocmai a împlinit 80 de ani

Florin Piersic nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este unul dintre actorii consacrați ai României. A cucerit publicul cu talentul său, iar doamnele și domnișoarele îi cădeau la picioare. De-a lungul timpului a furat multe inimi, lucru confirmat și de colega lui de breaslă, actrița Rodica Mandache. Chiar și ea a nutrit o „dragoste fierbinte” pentru celebrul actor.

Florin Piersic a fost unul dintre cei mai curtați bărbați din România. Actorul, în vârstă de 87 de ani, a făcut ravagii în rândul reprezentantelor sexului feminin și multe au fost cele care și-au dorit să ajungă măcar în preajma sa. O mulțime de femei au suspinat după el și numeroase inimi frânte s-au înregistrat.

Rodica Mandache: „Este un semizeu”

Farmecul irezistibil al lui Florin Piersic este certificat și de colega acestuia Rodica Mandache. În cadrul unui interviu recent, actrița a vorbit despre cel cu care a împărțit scena în piesa „Visul unei nopți de vară”. Aceasta a declarat că niciun bărbat nu îi seamănă actorului, poziționându-l peste toți și oferindu-i titulatura de „semizeu”.

Întrebată despre relația bună de prietenie dintre ea și Florin Piersic, actrița în vârsta de 80 a ani a mărturisit că de celebrul actor nu o legă sentimente de prietenie, ci mai degrabă o „dragoste fierbinte”.

„Nu e prietenie, este chiar o dragoste fierbinte. Florin Piersic nu seamănă cu ceilalți oameni, este un semizeu. Dacă o actriță era partenera lui i se întâmpla ceva nebănuit. Toate partenerele lui au strălucit pentru că el le era alături.

Până să joc cu el în „Visul unei nopți de vară” eram o actriță bună, drăguță, cu viitor. Unii spuneau că sunt și talentată. După ce am jucat cu el pur și simplu am fost ridicată sus, la etajul cel mai înalt, și acolo am rămas datorită piesei. Viața mea s-a schimbat”, a declarat Rodica Mandache, potrivit unica.ro.

Florin Piersic a frânt multe inimi

În vremea tinereții, Florin Piersic era vânat de femei, iar lui nu i-a displăcut această postură. Actorul a iubit la rândul lui mult, a stârnit gelozii, intrigi și a lăsat în urma lui și multe inimi frânte. Însă, chiar dacă a făcut ravagii, Florin Piersic spune că nu a intenționat niciodată să rănească pe cineva, însă soarta l-a pus în această postură ingrată.

„Mi-au ieșit în cale multe femei frumoase și mai toate îmi plăceau. Plecam mult de-acasă pentru filmări, repetiții, turnee, mă îndrăgosteam când de una, când de alta. Stârneam intrigi și gelozii, dar niciodată n-am vrut să fac pe cineva să sufere.

Viața e o lungă călătorie sentimentală, iar orice stație, orice despărțire înseamnă a muri câte puțin. Din fericire, eu am fost norocos. Deși călătoria mea a fost lungă, ea a fost plină de aer, de lumină și plină de dragoste. Plină de Dumnezeu! Sunt o persoană foarte credincioasă. Și acum știu că El reprezintă singura alternativă durabilă, la toate felurile de dragoste pe care le trăim. Viața mea nu o pot concepe în continuare fără femeile pe care le-am iubit, fără copiii mei”, declara Florin Piersic.