Omul de film, radio, televiziune, scenă și voce nu mai are nevoie de nicio prezentare. A jucat de-a lungul prodigioasei sale cariere, dramă, comedie, tragedie, figuri istorice, haiduci. Pe scurt, întreaga gamă a unor vieți trăite prin personajele cărora le-a dat ființă. Popularitatea, charisma lui sunt arhicunoscute de cei care și-au făcut din artă și cultură un minunat univers. Totuși, sunt de amintit, succinct, câteva date din biografia acestui admirabil octogenar, care, recent, și-a rotunjit vârsta la 87 de ani.

Gabriela, amanta discretă a lui Florin Piersic

S-a născut la Cluj-Napoca, pe 27 ianuarie 1936, din părinți originari din feerica Bucovină. Tatăl său era medic veterinar și a profesat, atât în nordul bucovinean cât și în Basarabia, la Cernăuți, respectiv Soroca. Florin a terminat Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică,”I.L. Caragiale” din București, promoția 1957. La doi ani de la absolvire, descoperit de către actrița și regizoarea, Elena Negrescu, a debutat pe scena T.N.B cu rolul titular în piesa “Discipolul diavolului”. Un an mai târziu, intra în grațiile cinematografiei printr-un rol în filmul “Ciulinii Bărăganului”, o peliculă franco-română inspirată din romanul cu același titlu al lui Panait Istrati.

Chipeș, înalt, cu o consistentă fluență verbală, în tinerețe, Florin Piersic a fost un mare cuceritor și a pus pe jarul erotic numeroase inimi ale fiicelor Evei. Îndrăgitul actor a trăit povești de iubire demne de scenariul unui film din cetatea filmului hollywoodian. Pe cât de amplu i-a fost palmaresul artistic, pe atât de mare a fost și cel sentimental.

De trei ori soț

Florin Piersic a fost însurat de trei ori, cu actrițele Tatiana Iekel (între 1962-1974), decedată în 2017, Anna Szeles și Anna Torok, cea de care este alături și în prezent. Aceasta din urmă este clujeancă, de profesie contabilă și a reușit să-l cucerească după două căsnicii eșuate și mai multe relații cu femei cunoscute din România. Au spus DA în fața ofițerului de stare civilă în anul 1993, după șapte ani de “studiu”. Curând, vor aniversa 30 de ani de conjugalitate. Deși a avut trei soții superbe, actorul a recunoscut că a mai călcat, nu o dată, pe alei interzise, conform bzc.ro.

Aproape 10 ani de ibovnicie

Cea care i-a fost amantă vreme de nouă ani este actrița Gabriella Vlad Werner, studentă la IATC, care bătea la porțile afirmării. Femeia a recunoscut că s-a iubit cu Florin Piersic, în perioada când era însurat cu actrița Anna Szeles. O pasională legătură de iubire. Gabriella era cu 17 ani mai tânără decât el. Cei doi au devenit amanți în anul 1974, după ce Florin Piersic se despărțise de Tatiana, prima lui soție. Relația a ținut până în 1983, perioada în care actorul a fost însurat cu Anna Szeles, astăzi în vârstă de 80 de ani, cea de-a două consoartă. În 1985, Szeles a cerut și a obținut divorțul, stabilindu-se în Ungaria, țară în care l-a luat și pe fiul lor, Daniel.

„Relația mea de dragoste cu Florin Piersic a durat din 1974, când eram studentă la IATC, și până în anul 1983, când l-am cunoscut pe tatăl copiilor mei, omul de afaceri Marcel Werner… am fost nouă ani împreună și da, pot spune că am fost împreună foarte îndrăgostiți unul de altul, fără să fim într-o relație secretă, din contra pot spune eram împreună foarte pe față, dar încercând să nu lovim alte sentimente… dar viața bate filmul și am pornit pe un alt făgaș, fără a mă căsători cu el, din păcate”, a mărturisit fosta iubită nelegitimă a deja consacratului actor. Cu toate că Florin Piersic era legat matrimonial și, între timp devenise tată, cei doi nu și-au ascuns povestea de dragoste. Deși amantlâcul a durat aproape un deceniu, Gabriela Werner a mărturisit că viața ei ar fi fost un calvar dacă nu punea capăt idilei cu Florin Piersic. Realizase că relația lor de iubire nu ar fi făcut față timpului.

„Dacă rămâneam cu el, era vai de viețișoara mea… nu trebuie să crezi în pomii fructiferi, că ei împart fructele tuturor… Era un diavol frumos. Eu aveam 26 de ani, el 43. Astăzi este la fel de chipeș”, a mai spus actrița. După ce s-au despărțit, în 1983, tânăra l-a cunoscut pe Marcel Werner, cetățean israelian, om de afaceri, cu birou la București, cu care a început un mariaj în scurt timp, chiar în România. După ce li s-a născut prima fată, Ana, au părăsit țara cu destinația Viena. Acolo au locuit timp de trei ani. După un an și jumătate, avea să vină pe lume cea de-a două lor fiică, Adela.

Destinul Gabrielei Werner

Apoi, s-au mutat în Israel, în orașul Ashtod. A fost o căsnicie frumoasă, până la un moment dat, când totul s-a terminat printr-un divorț pronunțat în anul 1990. În cei 36 de ani trăiți în Israel, Gabriella nu a îmbrățișat actoria. În schimb, s-a dedicat carierei academice, dar și regiei.

Într-un recent interviu, femeia mărturisea că își dorește să se întoarcă în țara natală, pentru a se ocupa de părinții săi, însă afirma că nu ar vrea să se revadă cu Florin Piersic.. A menționat că în urmă cu 5-6 ani, celebrul actor cu care și-a împletit temporar destinul, a sunat-o de ziua ei. Apoi, multă vreme s-a reinstalat tăcerea. În consecință, a luat decizia de a nu-i mai răspunde la niciun apel.

Florin Piersic și-a trăit tinerețea la cote maxime, picante, pline de farmec și necunoscut. Este în continuare un îndrăgostit. De viață. Poate de aceea, într-un recent podcast, simpaticul actor afirma: “Eu vreau să mai trăiesc puțin! Niciodată n-am spus cum spun alții…Mie îmi este frică de moarte! Nu pot explica de ce. Am văzut-o de mic, dar poate că atunci era altfel”.