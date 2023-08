Marele Florin Piersic, jignit crunt de un parlamentar al României. Actorului nu i-a venit să creadă ce aude

Primăria Cluj-Napoca a organizat, în 2019, un eveniment cu prilejul zilei de naștere a actorului Florin Piersic. Petrecerea aniversară a devenit subiect de discordie la nivel politic, ba mai mult, un deputat independent din Parlamentul României l-a jignit, la acel moment, pe celebrul actor.

Florin Piersic a fost sărbătorit la Cluj-Napoca în cadrul unui eveniment public organizat de primărie, pe 26 ianuarie 2019. Edilii au alocat 130.000 de lei din bugetul local pentru petrecerea de aniversară.

Adrian Dohotaru, a criticat atunci decizia autorităților. Parlamentarul a fost extrem de deranjat de banii pe care colegii săi i-au cheltuit din bugetul local.

„Florin Piersic este un actor mediocru, în fond, chiar dacă popular, actorii și regizorii tinerei generații fiind mult peste valoarea sa”, a scris deputatul Adrian Dohotaru pe Facebook.

Pe de altă parte, actorul nici măcar nu a fost întrebat dacă e de acord ca evenimentul să aibă loc, însă a participat pentru că nu voia să își dezamăgească publicul. Fanii maestrului au avut acces liber la petrecerea aniversară.

Florin Piersic a fost dezgustat de declarațiile care au apărut în spațiul public, însă nu a dorit să facă niciun comentariu pe tema acestui subiect. În schimb, persoane din anturajul său au spus că actorul a fost extrem de mâhnit și că a luat acest atac ca pe un afront personal.

Florin Piersic și-a dedicat întreaga viață scenei

Florin Piersic este cunoscut pentru incredibila sa carieră de peste șase decenii în teatru și film. De fiecare dată când este invitat la emisiuni, actorul își fascinează publicul cu poveștile sale de viață. Puțini sunt cei care știu ce își dorea să devină maestrul dacă nu ar fi luat-o pe acest drum.

„Dacă eu nu m-aș fi făcut actor, eram ori medic veterinar, ori preot. Puteam să fiu preot, da, că mi-a plăcut. Aș fi dorit să fiu preot, dar am spus o poezie… e prea mult de povestit. Și datorită acestei poezii, am dat la Institutul de Teatru din București și cinematografie și am reușit cu 10 atunci. Și așa am făcut eu facultatea”, a declarat actorul în cadrul unui interviu.

În ciuda carierei uriașe de actor, Florin Piersic a rămas un om modest.

„Cea mai mare realizare? Nu am avut nicio mare realizare. Am avut roluri pe care le-am iubit foarte tare. Rolul pe care l-am iubit cel mai tare a fost spectacolul „Oameni și șoareci”, a lui Steinbeck.



L-am jucat ani și ani de zile, peste tot în România și afară în străinătate, la Viena, Belgrad, Budapesta, Moscova, unde l-am jucat și am avut un succes extraordinar”, a mai spus Florin Piersic.