Florin Piersic a vorbit despre cel mai mare vis neîmplinit: „N-am avut această ocazie”

Florin Piersic (86 de ani) și-a deschis sufletul în fața lui Mihai Gâdea, într-un interviu dat la Antena 3, unde a vorbit, printre multe altele, și despre cel mai mare regret al său. Chiar dacă este unul dintre cei mai iubiți și răsfățați actori români, Florin Piersic are parte de o mare nereușită în viața sa. Nu și-a îndeplinit un vis, pe care și-l dorește și acum. Iată despre ce este vorba!

Este cunoscut și îndrăgit de o țară întreagă. După el au suspinat, poate, sute de femei din România, și nu numai. Talentul actoricesc, dar și carisma imbatabilă au făcut din Florin Piersic, un mare actor cu zeci de filme la activ și, tot atâtea piese de teatru. Actorul a dezvăluit, într-un interviu oferit recent, care a fost cel mai mare vis al său și de ce nu a reușit să-l îndeplinească.

„Visul meu a fost să joc…”

A trăit o viață de poveste, înconjurat de actori consacrați, cu care a făcut echipă pe scena teatrului, dar și în numeroasele sale filme. A avut ocazia să călătorească în multe colțuri ale lumii și să ducă mai departe numele neamului românesc, pe toate scenele pe care a jucat. Chiar dacă a reușit în viață și a devenit un model pentru tinerii actori, și nu numai, pentru Florin Piersic există un vis neîmplinit. Cel mai mare vis al său!

Chiar dacă a reușit să dea viață unor personaje complexe în teatru, marele actor nu a avut ocazia, nici până în ziua de astăzi, să interpreteze mult râvnitul personaj Hamlet, de W.Shakespeare.

„Visul meu a fost ca eu să joc Hamlet. L-a jucat Cozorici, l-a jucat Caramitru, l-au jucat mai mulți dintre actorii români”, a declarat actorul la Antena 3.

În schimb, Florin Piersic a povestit, despre o altă dorință, parțial împlinită.

„…și când am ajuns acolo, am văzut sala de bal, în care, am aflat atunci, că dintre cei care s-au prezentat într-un spectacol Shakespeare era Laurence Olivier, actorul vieții, vieții, vieților mele, regele artiștilor, cum spunea colega mea Ioana Bulcă. Nu există un actor mai mare ca el, eu sunt de acord. El a fost pentru mine o minune în tot ce l-am văzut. Visul meu a fost ca să joc, să apar lângă el, să-i sărut mâna. N-am avut această ocazie, în schimb am fost în sala în care el a jucat de foarte-foarte multe ori. Vorbesc de Aldwych Theatre din Londra”, a mai spus mare actor, conform sursei menționate anterior.