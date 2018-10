Florin Salam, primele imagini după ce un interlop l-a lovit: ”Nu mai dăm nume, să nu-i facem reclamă!”

Florin Salam, cunoscutul manelist, a fost lovit de un individ în timp ce susținea o ”cântare” la Milano. Agresorul, Lower Stan, susține că este… finul lui Salam și că își iunește nașul foarte mult, numai că modul în care s-a manifestat ridică numeroase semne de întrebare. El era beat și drogat atunci când s-a petrecut nefericitul incident.

Într-un live pe Facebook, Florin Salam a pus lucrurile la punct. Anunțase că retrage și că nu mai cântă, însă a revenit la sentimente mai bune, astfel că fanii săi pot fi liniștiți.

”În seara asta ne vedem la clubul din Milano alături de formaţia mea live. Dintr-o eroare a cuiva, nu mai dăm nume, să nu-i facem reclamă. Sunt bine, o să spun eu ce am de spus, cat de curand. Va mulţumesc că mă susţineţi”, a declarat Florin Salam.

Florin Salam, primele imagini după ce un individ l-a lovit. ”Îmi cer scuze de la familia lui”, spune agresorul

„Eu sunt băiatul cu accidentul de aseară cu Salam. N-am nimic cu el. Îmi cer scuze de la familia lui, de la mama lui, de la copiii lui. Eu sunt prieten cu Salam. El e naşul nostru de familie. Să ţineţi cont că n-am avut nimic cu Salam. Nicio problemă. Am fost numai prieteni. N-am avut divergenţe. Am fost băut, drogat, n-am ştiut de capul meu ce fac. Să ţineţi cont că eu pe Salam îl iubesc. Şi e familia noastră. Cu mesajele pe care le trimiteţi, vă rog să vă opriţi. Nu am nimic cu Salam. Trebuie să ne întâlnim acum şi să-mi cer scuze de la el”, a transmis interlopul.