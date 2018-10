Primele declarații ale interlopului care l-a lovit pe Florin Salam: ”Am fost băut, drogat, n-am ştiut de capul meu ce fac”

După ce Lower Stan l-a lovit pe Florin Salam la un botez unde a fost chemat să întrețină atmosfera, interlopul și-a cerut scuze în mod public.

Florin Salam a fost bătut și răpit de la un botez unde a fost chemat să întrețină atmosfera. Agresorul a fost Lower Stan! Interlopul a publicat în urmă cu ceva timp un filmuleț pe contul său de Facebook în care își cere scuze pentru atitudinea sa și adevărul care a dus la gestul său.

„Eu sunt băiatul cu accidentul de aseară cu Salam. N-am nimic cu el. Îmi cer scuze de la familia lui, de la mama lui, de la copiii lui. Eu sunt prieten cu Salam. El e naşul nostru de familie. Să ţineţi cont că n-am avut nimic cu Salam. Nicio problemă. Am fost numai prieteni. N-am avut divergenţe. Am fost băut, drogat, n-am ştiut de capul meu ce fac. Să ţineţi cont că eu pe Salam îl iubesc. Şi e familia noastră. Cu mesajele pe care le trimiteţi, vă rog să vă opriţi. Nu am nimic cu Salam. Trebuie să ne întâlnim acum şi să-mi cer scuze de la el”, a transmis interlopul.

Florin Salam, răpit după bătaia încasată

Clipe de coșmar pentru Florin Salam la un botez unde a fost chemat pentru a întreține atmosfera. Manelistul și un interlop cunoscut sub numele de Lower Stan au fost personajele principale. Preț de câteva zeci de minute, bărbatul s-a distrat minute bune pe melodiile artistului și a dat dedicație după dedicație.

Lower Stan a dat, la un moment dat, o dedicație. Iar Florin Salam a avut proasta inspirație să rostească încă un nume, al unei persoane rivale cu interlopul. A fost momentul în care Lower Stan i-a aplicat un pumn în figură manelistului. Agresorul a lovit atât de puternic, încât Florin Salam a căzut din picioare.

Lower Stan a fost calmat cu greu să nu-l snopească în bătaie pe Florin Salam. Lucrurile nu s-a încheiat, însă, aici. După ce s-a ridicat de la pământ, "Regele manelelor" a fost înconjurat de mai mulți apropiați de-ai agresorului și scos din sala din Milano unde avea loc botezul. A fost băgat într-o mașină și nimeni nu mai știe de atunci nimic de el. Totul s-a petrecut la 4.35 dimineața.

Mesajul lui Florin Salam

După nefericitul incident și câteva ore bune în care nimeni nu știa absolut nimic despre Florin Salam, artistul a transmis un mesaj fanilor săi în care îi asigura că este bine și le mărturisea decizia pe care a luat-o.

“Dragii mei sunt bine, țin să fac un anunț foarte important. O să mă las de cântat, deși știu că mulți nu puteți să stați fără mine. Îmi pare foarte rău să menționez încă o data că nu am să mai cânt. Dragii mei fani, vă pup și vă iubesc. Chiar și pe dușmanii mei. Vă pupă al vostru Florin Salam. Nu se merită. În primul rând trebuie să ajung la familie în viață. Sunt bine, vă mulțumesc pentru grija pe care mi-o purtați. De astăzi nu o să mai cânt”, este mesajul transmis de Florin Salam.