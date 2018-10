Florin Salam s-a botezat în Iordan!

Eveniment important în familia lui Florin Salam. La scurt timp după ce a devenit bunic, cel supranumit ”Regele manelelor” a luat o decizie surprinzătoare. (Super oferta de angajare) Alături de Roxana Dobre, renumitul artistul s-a botezat în apele Iordanului. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imagini senzaționale.(CITEȘTE ȘI: CUM A IMPRESIONAT-O CHINEZUL ȘMECHERAȘ PE BIANCA DRĂGUȘANU: CONVOI DE ȘAMPANIE MOET + UN ”CAMION” DE TRANDAFIRI ALBI

La doar câteva ore după ce a primit vestea că a devenit bunic, Florin Salam a făcut un gest surprinzător.(Scapă de grija banilor, îți plătim 5.000$ lunar!) Florin Salam și soția lui, Roxana, au fost botezați în apele Iordanului. Evenimentul emoționant s-a petrecut în timpul unei vizite pe care renumitul cuplu a făcut-o împreună cu finii lor în Israel. În imaginea prezentată, în premieră de CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, manelistul apare îmbrăcat într-un veșmânt alb, cu un imprimeu inspirat din Biblie. Alături de Roxana se află cei doi fini ai lor, pe care i-au cununat anul trecut. (NU RATA, AICI: BETTY SALAM SE SIMTE RĂU DUPĂ OPERAȚIA DE CEZARIANĂ. CÂND VA FI EXTERNATĂ CU MICUȚUL MATTHIAS)

“Foarte recent, alaturi de sotul meu, am fost nasii unui copil. Iar cum parintii copilului pe care l-am botezat stiau ca Florin iubeste Israelul si ca ii place sa mearga in locurile sfinte, ne-au dus si pe noi la Iordan, loc in care ne-am botezat, din nou. Ne-a facut o placere deosebita sa mergem acolo, sa luam parte la ritualurile sfinte si ne-am simtit curatati de toate pacatele si de toate problemele si, astfel, am putut fi nasi, cu adevarat. A fost ceva cu totul si cu totul deosebit”, a declarat Roxana Dobre, potrivit wowbiz.ro.

Betty Salam a născut un băiețel!

Data de 1 octombrie este una foarte importantă în familia lui Florin Salam.(Cât câștigi dacă faci videochat?) Betty, fiica renumitului artist, a născut un băiețel sănătos. Primul copil al cuplului este sănătos și primele momente de la venirea lui pe lume au fost extrem de emoționante pentru tinerii părinți, dar și pentru renumitul manelist care a devenit proaspăt bunic. (NU RATA, AICI: PRIMA POZĂ CU BETTY SALAM DUPĂ CE A NĂSCUT. MESAJUL TRANSMIS DE PE PATUL DE SPITAL DE PROASPĂTA MĂMICĂ)

Florin Salam și Roxana Dobre, împreună de 4 ani

Povestea de dragoste dintre Roxana Dobre și celebrul manelist a început în vara anului 2014, într-un club din Bucureşti. Relaţia lor a devenit stabilă, după ce cântăreţul de manele s-a ocupat de funeraliile tatălui Roxanei. Artistul are două fetiţe și un băiat cu Roxana Dobre: Jacqueline Maria, Rania și Simon Ștefan. Bruneta a devenit mamă pentru a treia oară pe 8 iulie.(Cat castigi la un studio de videochat din Bucuresti)

Manelistul mai are doi copii din mariajul cu Ştefania sau Fănica, aşa cum îi alinta prima soţie, care a fost răpusă de cancer: Dany şi Betty. Prima iubire a lui a încetat din viață pe 12 aprilie 2009 – avea doar 27 de ani, iar eforturile artistului și ale familiei sale de a o salva au fost în zadar.(CITEȘTE ȘI: CUM A IMPRESIONAT-O CHINEZUL ȘMECHERAȘ PE BIANCA DRĂGUȘANU: CONVOI DE ȘAMPANIE MOET + UN ”CAMION” DE TRANDAFIRI ALBI)