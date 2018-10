Potrivit celor mai noi informații despre starea de sănătate a lui Betty Salam, care a devenit ieri mămică pentru prima dată, ea se simte bine în prezent. Totuși, la scurt timp după operațiua de cezariană, tânăra artistă a avut câteva dureri. Desigur, acestea sunt normale după o astfel de intervenție, iar medicii le avertizează pe femeile care optează pentru această variantă de a-și aduce pe lume bebelușii. Starea de rău însă pe care a acuzat-o vedeta nu i-a umbrit fericirea fără margini pe care a simțit-o când și-a strâns pentru prima dată fiul în brațe.

Betty Salam se simte rău după operația de cezariană. Când va fi externată cu micuțul Matthias

În cadrul interviului, verișoara proaspetei mămici a dat și mai mult din casă: ea a mărturisit că, dacă totul decurge normal, iar durerile o vor lăsa pe Betty Salam, aceasta va fi externată joi, 4 octombrie.

“Eu am o mare problemă cu neamurile, nu înţeleg care cum vine. Foarte emoţionată, vă daţi seama, ea e încă un copil într-un fel. Cătălin foarte fericit, cred că a fost cel mai fericit. Mama lui Cătălin plângea, mama la fel. Este ok, se simte foarte bine, o durea puţin burta. Voi merge şi astăzi. A vorbit mama cu ea. Nu are voie să mănânce foarte multe, au spus că îi dau ei exact ce are voie să mănânce. E foarte frumos. Chiar e frumos. Toată lumea acolo pe el! E foarte vioi, se întindea, aveai senzaţia că se uită la tine. Probabi poimâine va veni acasă. I-au făcut camera, i-au făcut dressing”, a dezvăluit Bia, verișoara lui Betty Salam, în cadrul emisiunii “Star Matinal” de la Antena Stars.

Betty s-a căsătorit civil cu alesul inimii sale, Cătălin Vişănescu, pe 22 iunie

Cei doi au devenit părinți pe 1 octombrie, iar fiul lor a primit numele Matthias Ștefan. Pe 28 august 2018, artista a împlinit 18 ani. Anul viitor, ea și Cătălin Vișănescu vor face nunta. Vă reamintim că fata celebrului artist a fost cerută de soţie pe 11 septembrie 2017 în aeroport, după ce s-a întors dintr-o vacanță în care a fost peste hotare.

Betty e fiica lui Florin Salam. Ea şi fratele său, Danny, s-au născut în urma mariajului manelistului cu prima lui soţie, cu Ştefania sau Fănica, aşa cum îi alinta prima soţie, care a fost răpusă de cancer pe 12 aprilie 2009. Mama lui Betty avea 27 de ani când a murit.