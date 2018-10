Betty Salam a născut. Soacra artistei, declarații din fața clinicii: “I-am dat sfaturi, a fost ok”

Data de astăzi, 1 octombrie, este una foarte importantă în familia lui Betty Salam – Cătălin Vișănescu. Frumoasa artistă a născut azi un băiețel sănătos. Primul copil al cuplului este sănătos și primele momente de la venirea lui pe lume au fost extrem de emoționante pentru tinerii părinți.

Betty Salam a născut. Soacra artistei, declarații din fața clinicii

Dana Vișănescu a fost alături de nora ei în ziua în care i-a dăruit primul nepoțel. Fiul lui Betty Salam Matthias Ștefan, așa cum o chema și pe mama cântăreței. Marele absent al zilei este celebrul manelist, care e plecat din România, potrivit declarațiilor făcute chiar de cuscra lui.

“Foarte mari emoţii, vezi, plouă, dar chiar am emoţii. Nu prea am dormit. Betty deja a intrat, aşteptăm să iasă bebele. Toţi avem emoţii. Să fie tare, că va deveni tătic şi asta! Să fie puternic, ei încă sunt mici, să mă asculte, să fie bebele sănătos, să îl crească bine, cum i-am crescut eu pe ei. I-am dat sfaturi lui Betty, dar a fost ok. Să mănânce sănătos, cam asta. Nu a avut absolut nimic. A făcut sport la început, după care nu a mai putut. El (n.r.: tatăl lui Betty) e plecat din ţară, dar o să vină şi el. Nu cred că ajunge astăzi. Eu o să am grijă de el, să îi fac băiţă, merg şi îi ajut. O oră, o oră 45 (n.r.: operaţia). Şi-au dorit amândoi şi i-am lăsat să facă ce vor ei”, a declarat soacra lui Betty Salam în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars.

“Am reuşit, înainte să rămână însărcinată (n.r.: să îi umple golul lăsat de mama ei, Fănica). Asta a şi vrut, să mă sune, să îi dau sfaturi, dacă mămica ei nu mai este. Mă consideră o a doua mamă”, a mai mărturisit Dana Vișănescu.

Înainte să meargă la clinica unde a născut printr-o operație de cezariană, Betty Salam a făcut publice câteva imagini cu dressingul fiului ei pe Instagram Stories. Micuțul Matthias Ștefan are câteva hăinuțe personalizare, având numele său pe acestea.

Betty s-a căsătorit civil pe 22 iunie cu alesul inimii sale, Cătălin Vişănescu

Cei doi vor deveni părinți peste câteva luni, iar fiul lor va primi numele Matthias Ștefan. Pe 28 august 2018, artista va împlini 18 ani. Anul viitor, ea și Cătălin Vișănescu vor face nunta. Vă reamintim că fata celebrului artist a fost cerută de soţie pe 11 septembrie 2017 în aeroport, după ce s-a întors dintr-o vacanță în care a fost peste hotare.

Betty e fiica lui Florin Salam. Ea şi fratele său, Danny, s-au născut în urma mariajului manelistului cu prima lui soţie, cu Ştefania sau Fănica, aşa cum îi alinta prima soţie, care a fost răpusă de cancer pe 12 aprilie 2009. Mama lui Betty avea 27 de ani când a murit.