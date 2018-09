Betty Salam a împlinit în urmă cu două săptămâni 18 ani, însă a fost foarte discretă în ceea ce privește petrecerea organizată. Deși inițial își dorea să organizeze o ceremonie cu fast și cu mulți invitați, Betty a renunțat la această idee datorită faptului că sarcina avansată nu i-ar fi permis să-și ducă toate planurile la bun sfârșit. Astfel, fiica lui Florin Salam și-a sărbătorit ziua de naștere în compania apropiaților și a familiei.

Fiica lui Florin Salam a purtat un tricou alb, lung, care îi ascundea burtica de gravidă și o pereche de colanți din piele, cu șnur pe picior. Un detaliu foarte important în ținuta sa au fost tocurile, bruneta nu a renunțat la ele, semn că sarcina nu îi dă prea mari bătăi de cap.

În urmă cu ceva timp susținea că pentru majoratul ei visează la o petrecere grandioasă, Betty Stoian a avut parte de o schimbare de planuri și a sărbătorit evenimentul într-un cadru mai restrâns, alături de familie și prieteni.

„Sărbătoresc cu șampanie pentru copii, cu prietenii, ieșim la o masă…foarte lejer, nu vreau să facem nimic wow. M-au felicitat toți, tatăl meu, soțul meu, toată lumea, prietenii… Cătălin tot timpul a fost așa, el îmi face declarații de genul acesta în fiecare zi. Nu e mare diferență acum, că am 18 ani, am făcut tot ce am vrut. E mișto acum că nu o să mai am nevoie de procură, că pot pleca oricând vreau eu în vacanță”, declara Betty, în urmă cu ceva timp.

Betty s-a căsătorit civil pe 22 iunie cu alesul inimii sale, Cătălin Vişănescu

Cei doi vor deveni părinți peste câteva luni, iar fiul lor va primi numele Matthias Ștefan. Pe 28 august 2018, artista va împlini 18 ani. Anul viitor, ea și Cătălin Vișănescu vor face nunta. Vă reamintim că fata celebrului artist a fost cerută de soţie pe 11 septembrie 2017 în aeroport, după ce s-a întors dintr-o vacanță în care a fost peste hotare.

Betty e fiica lui Florin Salam. Ea şi fratele său, Danny, s-au născut în urma mariajului manelistului cu prima lui soţie, cu Ştefania sau Fănica, aşa cum îi alinta prima soţie, care a fost răpusă de cancer pe 12 aprilie 2009. Mama lui Betty avea 27 de ani când a murit.