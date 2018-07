Florin Salam nu a recunoscut fiul pe care i l-a dăruit Roxana Dobre! Care este adevăratul motiv pentru care micuțul Simon nu poartă numele manelistului

Deși a devenit tătic în urmă cu cinci zile, Florin Salam nu a recunoscut băiatul pe care îl are cu Roxana Dobre. Toate astea se întâmplă în ciuda faptului că atât înainte de a veni pe lume Simon Ștefan, dar și după ce s-a născut, manelistul radia de fericire. Câțiva apropiați au dezvăluit motivul pentru care celebrul artist nu a ajuns încă la Serviciul de Stare Civilă, astfel că micuțul poartă numele mamei deja.

Florin Salam nu a recunoscut, deocamdată, copilul Roxanei Dobre

Roxana Dobre i-a dăruit duminică, 8 iulie, al treilea copil lui Florin Salam. Micuțul a fost trecut în acte pe numele brunetei, pentru că Florin Salam nu a reușit să ajungă la Serviciul de Stare Civilă, ca să îl recunoască și să îl treacă pe numele lui, au mărturisit câțiva apropiați ai cuplului.

“Micutul a fost trecut in acte pe numele mamei sale si se numeste Simon Stefan Dobre. Din cate se pare, desi stia ca Roxana Dobre isi programase operatia de cezariana pe 8 iulie, Florin Salam a fost prins pana peste cap cu angajamentele sale si constrans sa le onoreze. Nu a avut timpul fizic necesar ca sa-si recunoasca copilul”, au declarat persoane din anturajul cuplului, potrivit wowbiz.ro.

Cât timp mai are Florin Salam, conform legii, să-l treacă pe fiul său pe numele lui

Deși a preferat să amâne momentul în care al cincilea moștenitor îi va purta numele, Florin Salam are tot timpul din lume ca să face acest lucru. In cazul in care tatal este retinut cu alte treburi si alege sa-si recunoasca copilul prin inscrisul facut in fata notarului, o copie a acestui act va trebui depusa, ulterior, la Serviciul de Starea Civila. Totodata, trebuie mentionat faptul ca, recunoasterea prin testament este irevocabila!

Conform Articolului 415 din Codul Civil, orice tătic din România are trei modalitati să își recunoască bebelușul:

– Prin declaratie la Serviciul de Stare Civila;

– Printr-un inscris autentic realizat la notar;

– Prin testament.

De asemenea, potrivit Articolului 415 din Codul Civil, orice barbat care doreste sa isi recunoasca copilul o poate face oricand. In Romania, nu exista o limita de timp pentru a se realiza recunoasterea.

Florin Salam ar fi putut evite situatia actuala si faptul ca nu a recunoscut copilul Roxanei Dobre, daca era casatorit civil cu logodnica sa. In acest caz, tot conform Codului Civil din Romania, bebelusul proaspat nascut ar fi fost trecut automat pe numele tatalui.