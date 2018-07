Betty Salam, prima declarație despre bebelușul născut de “mama vitregă”. Acum se știe cum e, de fapt, relația ei cu Roxana Dobre

La două zile după ce Roxana Dobre i-a dăruit un băiat lui Florin Salam, Betty a făcut prima declarație despre cel mai mic membru al familiei sale numeroase. Deși mărturisirea ei a fost scurtă, fata cea mare a celebrului manelist a transmis care este, de fapt, relația ei cu “mama vitregă”.

Citește și: Florin Salam, primul mesaj după ce a devenit, din nou, tată. “Vorbește lumea de mine că…”

Relația lui Betty Salam cu Roxana Dobre nu pare că e una mai bună

Fiica lui Florin Salam a intrat în direct prin telefon la matinalul de la Antena Stars, unde a fost întrebată despre sarcină, dar și cum i s-a schimbat viața de când l-a cunoscut pe cel mai mic frățior. Betty Salam a reacționat cu o întrebare retorică, fără să facă alte declarații.

“Viața ta este plină de evenimente extrem de frumoase, de curând, s-a născut un frățior. Cum s-a schimbat viața ta de când ai făcut cunoștință cu micuțul?”, a spus prezentatoarea de la “Star Matinal”.

“Bineînțeles că în bine, nu?”, a reacționat fiica lui Florin Salam din mariajul cu prima soție.

Vă reamintim că la sfârșitul anului trecut, când tatăl ei și Roxana Dobre s-au despărțit, Betty Salam a vorbit cu sinceritate despre adevărata relație pe care o are cu “soția” manelistului.

Citește și: Mărturii în premieră. Betty Salam rupe tăcerea despre relaţia cu mama vitregă Roxana: „Cu mine nu-şi permite să…”

Betty Salam a spus câte kilograme s-a îngrășat până acum

Aflată în al doilea trimestru al sarcinii, fiica lui Florin Salam a dezvăluit că a luat doar șase kilograme în greutate. Ea a mărturisit că e foarte atentă la ceea ce mănâncă.

“Dorm puţin mai mult. Sarcina decurge foarte bine. A decurs prost la început, dar acum sunt foarte bine. Nu am pofte, am doar momente când îmi vine o idee. Uneori mi se mai întâmplă să mai am o stare de nervi. În primele două luni am avut o sarcină toxică. Nu am putut să fac nimic, am făcut perfuzii, nu m-am simţit deloc ok. Acum, din fericire nu îmi mai este rău deloc. Acum sunt foarte bine. (…).

Cătălin este schimbat, este mult mai matur, nu că nu era, doar că s-a schimbat, se vede că devine tătic. Mă bucur pentru că îl văd o persoană foarte fericită. Mă sună tot timpul, are grijă de mine. Am luat doar şase kilograme. Nu mi s-au umflat picioarele, nu m-a durut mijlocul. Cu poftele încep să mă abţin, să nu fiu nesimţită ca să zic așa. Unele femei exagerează. (…). Acum nu pot să mănânc carne tocată sau mâncare mai grea. (…). Mănânc mai mult fructe.”, a povestit fiica lui Florin Salam.

Citește și: Cătălin Vișănescu a dezvăluit adevăratele motive pentru care a amânat nunta cu fiica lui Florin Salam: “S-au strâns prea multe cheltuieli și stres”

Betty Salam va naște chiar de ziua de naștere a tatălui ei

În vârstă de 17 ani, vedeta va naște în mai puțin de trei luni – mai exact de ziua de naștere a lui Florin Salam, respectiv pe 1 noiembrie. Desigur, asta dacă bebelușul nu decide să vină mai devreme. Unul dintre prenumele alese pentru fiul său și al lui Cătălin Vișănescu este același pe care l-a ales Roxana Dobre pentru bebelușul născut duminică, 8 iulie: Ștefan.

Citește și: Florin Salam, interviu de excepţie despre carieră şi pauza muzicală: „Psihic, te încarci! Nu îţi mai arde şi…”

“ E foarte bucuros tatăl meu şi mă sună tot timpul să vadă dacă sunt bine, dacă am nevoie de ceva. Da, tata şi Cătălin se înţeleg foarte bine și pentru mine e un lucru foarte bun. (…).

Prima dată, am crezut că avem fetiţă şi ne-am hotărât să-i spunem: «Ştefania» – bine, prima dată am vrut să îi punem «Ines Nicole» și «Ştefania», numele de botez. Dar, după aceea, am aflat că avem băieţel şi eu băiețel mi-am dorit, de fapt… da și nu am vrut să renunţ la numele de sfânt: «Ştefan», pentru că vine şi de la maică-mea și de la nașul nostru.

Nu, așa trebuia (n.r.: să nască în preajma zilei mamei mele), dar cred că o să nasc puţin mai târziu, de ziua tatălui meu, pe 1 octombrie, dar… asta vom vedea”, a mai dezvăluit tânăra artistă.

Citește și: Betty, cea mai romantică surpriză pentru soțul ei de ziua lui: “Te iubesc atât de mult, tătic sexy”

Betty s-a căsătorit civil pe 22 iunie cu alesul inimii sale, Cătălin Vişănescu

Citește și: Cât i-a dat Adi Minune lui Florin Salam pe o dedicație, la petrecerea de cununie a lui Betty

Cei doi vor deveni părinți peste câteva luni, iar fiul lor va primi numele Matias Ștefan. Pe 28 august 2018, artista va împlini 18 ani. Anul viitor, ea și Cătălin Vișănescu vor face nunta. Vă reamintim că fata celebrului artist a fost cerută de soţie pe 11 septembrie 2017 în aeroport, după ce s-a întors dintr-o vacanță în care a fost peste hotare.

Betty e fiica lui Florin Salam. Ea şi fratele său, Danny, s-au născut în urma mariajului manelistului cu prima lui soţie, cu Ştefania sau Fănica, aşa cum îi alinta prima soţie, care a fost răpusă de cancer pe 12 aprilie 2009. Mama lui Betty avea 27 de ani când a murit.