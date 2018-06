Betty, cea mai romantică surpriză pentru soțul ei de ziua lui: “Te iubesc atât de mult, tătic sexy”

Data de 29 iunie este una importantă în familia fiicei lui Florin Salam și a soțului ei. Cătălin Vișănescu împlinește astăzi o frumoasă vârstă, la exact o săptămână de când el și Betty au devenit soț și soție în fața unui ofițer de stare civilă. Însărcinată, tânăra artistă i-a pregătit o surpriză alesului inimii sale ca-n filmele romantice de la Hollywood. După ce și-a revenit din “beția de fericire”, sărbătorit a filmat câteva imagini emoționante și le-a împărtășit cu fanii.

Betty, surpriză inedită pentru Cătălin Vișănescu

Betty și-a dorit ca ziua de naștere a lui Cătălin Vișănescu, prima, de altfel, pe care o sărbătoresc în calitate de soție și soț, să fie una cu totul și cu totul specială. Zis și făcut! Romantică din fire și mai emoționată din cauza sarcinii, cântăreața a umplut apartamentul în care locuiește cu tatăl bebelușului ei cu petale de trandafiri roșii, iar pe patul matrimonial a făcut o inimă, tot cu ajutorul petalelor de trandafiri. Nu au lipsit tortul și șampania scumpă, pe care le-au savurat în balconul locuinței.

“Surprize for my beautiful husband <3 Love you so much (n.r.: Surpriză pentru soțul meu frumos. Te iubesc atât de mult)” este unul dintre mesajele scrise de Betty pe unul dintre filmulețele făcute publice. Iar pe imaginea cu patul matrimonial, vedeta a scris: “Happy birthday, sexy daddy (n.r.: La mulți ani, tătic sexy)”.



Impresionat de gestul soției sale, Cătălin Vișănescu și-a arătat recunoștința public, notând pe una dintre filmări: “Mulțumesc, soția mea iubită”.

Betty s-a căsătorit civil pe 22 iunie cu alesul inimii sale, Cătălin Vişănescu

Cei doi vor deveni părinți peste câteva luni. Betty e fiica lui Florin Salam. Ea şi fratele său, Danny, s-au născut în urma mariajului manelistului cu prima lui soţie, cu Ştefania sau Fănica, aşa cum îi alinta prima soţie, care a fost răpusă de cancer pe 12 aprilie 2009. Mama lui Betty avea 27 de ani când a murit.