Cătălin Vișănescu a dezvăluit adevăratele motive pentru care a amânat nunta cu fiica lui Florin Salam: “S-au strâns prea multe cheltuieli și stres”

La sfârșitul săptămânii trecute, Cătălin Vișănescu a fost sărbătorit de frumoasa și proaspăta lui soție într-un mod extrem de romantic. În timpul unui interviu acordat recent, ginerele lui Florin Salam a mărturisit care sunt, de fapt, motivele pentru care a amânat ceremonia religioasă. De asemenea, el a vorbit și despre fiul pe care Betty i-l va dărui peste câteva luni.

Organizarea unei ceremonii religioase implică mai multe pregătiri și, cum Betty Salam e însărcinată i-ar fi destul de greu să aleargă de la o programare la alta pentru ca totul să iasă cum își dorește. În plus, e vorba și de cheltuieli, iar ea și soțul său s-au gândit și la creștinarea bebelușul. Astfel, au ajuns la concluzia că e mai bine să amâne nunta.

“S-a revanșat, cred că la câte surprize i-am făcut până acum. S-a organizat cu o mătușă de-a ei și alți complici. A trimis pe cineva la mare, unde am rezervat acolo un apartament. A luat cheia înainte, a vorbit cu administratorul. Ne-a umplut tot apartamentul, din cameră, în living, era și șampanie. (…) (n.r.: am amânat) și pentru botez. Am zis că e mai ok așa. S-au strâns prea multe cheltuieli și cu nunta și cu botezul, prea mult stres. Trebuie să stai cu câteva luni înainte să aranjezi, e un haos total. (…). Micuțul se va numi Matias Ștefan, de la mama lui, în primul rând. Matias, tot așa, a fost o chestie inopinată”, a mărturisit Cătălin Vișănescu în cadrul emisiunii “Răi da’ buni”.

Betty, declarație de dragoste în văzul tuturor

Ziua de naștere a lui Cătălin Vișănescu a fost ieri, de fapt, dar soția lui a ales să-l sărbătorească în avans, vineri. Ieri, totuși, nu a uitat și l-a emoționat până la lacrimi pe Cătălin Vișănescu. Ea a făcut public un mesaj în care i-a declarat încă o dată iubirea mare pe care i-o poartă.

“Cuvantul «te iubesc» este prea putin spus pentru ceea ce simt pentru tine. Sunt mai fericita ca niciodata! Meriti tot ce este mai bun, pentru ca esti un om cu un suflet frumos si bland. Bucura-te de fiecare clipa, zambeste fii fericit si aminteste-ti un lucru… Eu voi fii langa tine toata viata! La multi ani, dragostea mea!”, a scris artsita pe pagina ei de Instagram.

Betty s-a căsătorit civil pe 22 iunie cu alesul inimii sale, Cătălin Vişănescu

Cei doi vor deveni părinți peste câteva luni, iar fiul lor va primi numele Matias Ștefan. Pe 28 august 2018, artista va împlini 18 ani. Anul viitor, ea și Cătălin Vișănescu vor face nunta. Vă reamintim că fata celebrului artist a fost cerută de soţie pe 11 septembrie 2017 în aeroport, după ce s-a întors dintr-o vacanță în care a fost peste hotare.

Betty e fiica lui Florin Salam. Ea şi fratele său, Danny, s-au născut în urma mariajului manelistului cu prima lui soţie, cu Ştefania sau Fănica, aşa cum îi alinta prima soţie, care a fost răpusă de cancer pe 12 aprilie 2009. Mama lui Betty avea 27 de ani când a murit.