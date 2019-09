Folk you! – Florian Pittiș, doar prin forțe proprii, între primele festivaluri ca public și notorietate în România

De 15 ani se face in Romania un festival fara bilete, dar cu inima. Fara bani de la primarie, dar cu apusuri pe maluri marii, fara sapte scene, fara activari de branduri si nici muzica de pe laptop. Doar oameni, chitari și valuri: Folk you!, un moment al bucuriei de muzica, peste lacomia care trage spre abis aceasta lume…

Pornit sub auspiciul: “N-am venit sa cerem, am venit sa dam”, “Folk you! – Florian Pittis” nu are parte de resurse financiare comparabile cu ale celorlalte festivaluri organizate in Romania, dar se bucura de cea mai importanta dintre ele: dragostea si statornicia publicului.

Intr-un studiu sociologic realizat Starcom, privind profilul participantilor la cele mai importante evenimente muzicale care au loc in Romania, Folk You! se afla pe locul al optulea din punct de vedere al notorietatii, cu toate ca, spre deosebire de celelalte festivaluri, nu s-au investit sume impresionante in marketing si PR, organizatorii preferand sa aloce acesti bani evenimentului in sine, oferindu-l gratuit spectatorilor.

Performanta realizata de Folk you! in privinta notorietatii sale este comparabila cu cea a marilor festivaluri din Romania – Neversea, Untold, etc. – dar ceea ce este cu adevarat remarcabil este faptul ca este realizata cu un buget de cateva zeci de ori mai mic.

In studiul realizat de Starcom Romania datele sunt analizate, dupa cum se poate vedea in imagini, strict din punctul de vedere al “consumatorului” de eveniment, varsta preponderenta a participantilor, venitul, statutul marital, nivelul de notorietate al respectivului eveniment si alte asemenea aspecte interesante.

Starcom a analizat toate aceste segmente, fara a tine cont de genul de muzica din cadrul respectivelor manifestari.

La Folk You – Florian Pittis va avea loc intre 6 si 8 septembrie

La Folk You – Florian Pittis, ce va avea loc la finalul acestei saptamani, intre 6 si 8 septembrie, intalnim un public de toate varstele, predominante fiind categoriile 25 – 34 ani (26%) si 45 – 55 ani (28%), cu un venit peste medie, castigurile fiind situate intre 4 – 5000 lei lunar. 58% dintre spectatori vin cu copiii la spectacol, iar majoritatea participantilor au studii superioare (51%). Cei mai multi dintre cei prezenti sunt casatoriti ( 63%), dar exista sanse si pentru persoanele aflate in cautarea macar a unui flirt (27% sunt singuri) sa-si satisfaca dorinta.

Argumentele hotaratoare care ii determina pe spectatorii Folk You sa vina la eveniment sunt numele artistilor care concerteaza (88%), iar doar 47% dintre ei tin cont de distanta la care se afla de mare. 62% dintre spectatorii Folk You! vin cu masina, iar unii dintre ei participa doar o zi, astfel incat nu au nevoie de cazare in localitate.

Folk you! are parte de publicul sau fidel, in crestere, care se intereseaza de data la care are loc festivalul, deoarece, de 15 ani incoace, si-a cultivat traditia participarii la festival.