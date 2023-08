Fortăreața de 5 milioane de euro a fraților Pavăl, de la Dedeman, din București. Cum arată monumentul achiziționat de cei doi miliardari

Frații Dragoș și Adrian Pavăl se numără printre cei mai bogați oameni din România. Cei doi sunt proprietarii retailerului de bricolaj Dedeman, iar această afacere le aduce venituri uriașe. Cum banii nu sunt o problemă pentru ei, în urmă cu câțiva ani au făcut o achiziție impresionantă. Frații Pavăl au cumpărat, în București, o vilă interbelică de patrimoniu, situată în apropierea palatului lui Gigi Becali.

Dragoș și Adrian Pavăl sunt doi antreprenori de mare succes, ei numărându-se printre cei mai bogați oameni din România. Ce doi frați sunt proprietarii retailerului de bricolaj Dedeman. Aceasta este cea mai mare companie antreprenorială din țara noastră, având o cifră de afaceri anuală de 1,4 miliarde de euro. Cei doi oameni de afaceri au început, însă, să investească masiv și în domeniul imobiliar.

Cum arată vila din București a fraților Pavăl. Imobilul a costat nu mai puțin de 5 milioane de euro

În urmă cu cinci ani, frații Pavăl au făcut o achiziție imobiliară spectaculoasă. Mai exact, cei doi oameni de afaceri au cumpărat casa negustorului Nicolae Hlebnikian, pe care au plătit nu mai puțin de 5 milioane de euro. Potrivit specialiștilor din domeniu, aceasta a fost cea mai mare tranzacție imobiliară a anului 2018.

Imediat după finalizarea tranzacției, Dragoș Pavăl a anunțat că vila nu va fi folosită ca locuință personală. În plus, afaceristul a subliniat că el nu vrea să se mute din Bacău, acolo unde locuiește în prezent.

„În niciun caz nu va fi utilizată ca locuință. Nu plec din Bacău. Încă încercăm să-i conturăm cea mai potrivită destinație. Doar exteriorul a fost restaurat“, a declarat Dragoș Pavăl, potrivit Profit.ro.

Somptuoasa vilă interbelică se află pe Aleea Alexandru nr. 5 și a fost scoasă la vânzare inițial cu un preț de pornire de 5,2 milioane de euro, prin intermediul casei de licitații Artmark Historical Estate. Imobilul, care este monument istoric de clasa B, se află în imediata vecinătate a palatului cumpărat de Gigi Becali în anul 2006, pentru 7 milioane de dolari, de la moștenitorul industriașului Max Auschnitt.

Nicolae Hlebnikian a fost proprietarul fabricii de textile Hlebnikian și coproprietar al Postăvăriei Române. În anul 1950, imobilul a fost naționalizat. Din anul 1954 și până în 2005, această casă a fost sediul Corpului diplomatic al Marii Britanii. Vila are o suprafață de peste 2.800 metri pătrați construiți și dispune de 31 de camere și 15 băi. În plus, este prevăzută cu lift și are ca anexe un garaj, o magazie și un adăpost antiatomic. Suprafața utilă a casei este de 1.520 de metri pătrați. Terenul pe care-l are la dispoziție vila este de 1.405 metri pătrați. Procesul de restaurare a fațadei a fost finalizat în primăvara anului 2018. Totodată există o autorizației de construire și pentru amenajările interioare.

