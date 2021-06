Fost concurent ”Chefi la cuțite”, de negăsit! Mihai Csillag a dispărut de 3 luni, iar mama lui a făcut un apel disperat pe Facebook

Unul dintre foștii concurenți de la ”Chefi la cuțite” este de negăsit. Bucătarul Mihai Csillag a dispărut de acasă în urmă cu trei luni, iar familia lui a ajuns în culmea disperării.

De trei luni, rudele și prietenii apropiați nu mai știu nimic de Mihai Csillag. Înainte să dispară, bărbatul a început să se comporte destul de ciudat. Acesta și-ar fi blocat prietenii pe telefon și și-a închis conturile de pe rețelele de socializare, potrivit spuselor unui prieten.

Ultima oară când amicul său a vorbit cu el, Mihai locuia în București într-un apartament închiriat: ”Sunt foarte multe lucruri care nu se leagă. El nu-şi întrerupea niciodată legătura cu prietenii. Brusc a început să blocheze pe toată lumea, a dispărut subit. Era anti-droguri, anti-fumat, anti-alcool. Probleme cu banii nici nu se pune problema”, a mărturisit amicul său pentru Observator.

Deși familia lui Mihai a anunțat dispariția sa la poliție, ancheta pare să nu evolueze. Astfel, mama fostului concurent de la ”Chefi la cuțite” a apelat la ajutorul oamenilor pentru a-și găsi fiul.

„Dragi prieteni, am o mare rugăminte la voi, să mă ajutați în găsirea fiului meu care a dispărut fără urmă. Suntem disperați să îl găsim”, a scris Cristina Csillag pe rețelele de socializare. Mii de oameni au distribuit povestea pe internet în speranţa că cineva îl va recunoaşte.

Acum doi ani, Mihai Csillag a muncit ca bucătar personal la o familie din New York. În pandemie, bucătarul a mers în Austria: ”Mama mea a divorţat de tatăl meu natural pentru că a ajuns la puşcărie pentru crimă, omor deosebit de grav. Bunica pentru mine a fost mamă, a fost tată, a fost de toate. M-a crescut până la 11 ani, când a murit (…) Au fost momente în care am căzut în bucătărie şi au venit cei de la SMURD, m-au dus la spital, am stat internat câteva zile până mi-am revenit şi iar am revenit în bucătărie pentru că sunt pasionat. M-am născut să fiu bucătar”, povestea Mihai Csillag la ”Chefi la Cuțite”.