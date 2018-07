Fosta atletă Adelina Gavrilă, în pericol de moarte! Simona Gherghe, apel disperat: “Are nevoie disperată de sânge. Urmează să nască”

Fosta atletă Adelina Gavrilă, care e însărcinată, este în pericol de moarte! Ea are nevoie urgentă de sânge și mai multe foste colege, dar și Simona Gherghe a lansat un apel disperat pe pagina ei de Facebook. Fosta sportivă mai are un fiu, în vârstă de 3 ani și patru luni, iar cel de-al doilea băiețel este programat să vină pe lume pe 2 august. Până atunci, rudele și prietenii se roagă pentru o minune, mai ales că, potrivit medicilor șansele de supraviețuire ale marii campioane sunt de 20%! Însă, ca să le aibă și pe acestea, ea are nevoie de sânge!



Fosta atletă Adelina Gavrilă, în pericol de moarte din cauza unei complicații apărută în timpul sarcinii

Adelina Oancea – Gavrilă, pe numele de dinainte de căsătorie – trece prin momente grele, după ce medicii i-au spus ce complicație a apărut la finalul celei de-a doua sarcini. Este vorba despre placenta previa percreta. Potrivitprobr.ro, placenta s-a întins în organism și s-a lipit de organe. Nașterea va fi urmată de o operație care va dura aproape cinci ore, în care se va dezlipi placenta de restul organelor, iar în timpul operației vor fi sângerări abundente, după cum spun medicii de la clinica particulară din București, unde se află fosta sportivă internată.

Adelina Gavrilă și soțul ei, Alex Oancea, mai au un fiu împreună. Sașa are trei ani și patru luni. Fosta sportivă a ales ca cel de-al doilea copil să poarte numele Igor.

“Prietena mea Adelina este însărcinată și urmează să nască pe 2 august un băiețel, însă nu poate să se bucure pe deplin de sarcină și de venirea pe lume a celui de-al doilea copilaș pentru că este într-o situație de nedorit și anume are o complicație destul de gravă și rar întâlnită: placenta previa percreta (voi scrie mai jos ce este exact placenta percreta).

Prin urmare are nevoie urgentă de donații de sânge, are un cont deschis pe numele ei – Adelina Oancea și are grupa sanguină 0 pozitiv. IMPORTANT!!! Puteți dona indiferent de grupa sanguină pe care o aveți deoarece se face conversia, trebuie doar să specificați la centrul de donații numele celui pentru care donați și a spitalului unde se va face operația: Oancea Adelina, spitalul Sanador.

Fotografiați codul de pe carnetul de donator și o trimiteți lui Alex Oancea sau Adelina Gavrila pentru ca ei să poată prezenta la spital aceste coduri. Dacă nu puteți dona dați vă rog de veste, cu siguranță aveți cunoștințe care pot și vor să ajute.

Adelina este fostă atletă (triplusaltistă) și a reprezentat cu cinste România în numeroase concursuri internaționale precum și la Jocurile Olimpice, este mămica lui Sașa (3 ani și 4 lunițe) și a lui bebe Igor, care urmează să vină pe lume în 2 august, este un om frumos și bun care are nevoie de ajutorul nostru.

Notă: Placenta percreta este o complicație apărută în sarcină care se produce când vasele de sânge și alte părți ale placentei se dezvoltă prea profund în peretele uterin, chiar până la nivelul vezicii urinare. Este cea mai rar întâlnită și mai gravă formă de placenta accreta. În mod normal, placenta se desprinde de peretele uterin după naștere. În cazul acestei afecțiuni, o parte sau toată placenta rămâne fixată de peretele uterin ceea ce poate conduce la o hemoragie puternică după naștere.” este mesajul scris de Raluca Matei, una dintre prietenele fostei sportive.

Simona Gherghe, apel disperat pentru fosta atletă Adelina Gavrilă

În această după-amiază, chiar înainte de a intra în direct în emisiunea pe care o prezintă, Simona Gherghe a scris un mesaj alarmant, în speranța că vor fi mai mulți donatori pentru Adelina Gavrilă.

“Fosta atleta Adelina Gavrila Oancea are nevoie disperata de sange. Urmeaza sa nasca peste cateva zile si, din cauza unei complicatii, va trece printr-o operatie extrem de grea. E internata la Sanador si are grupa 0 pozitiv. Va rog, daca puteti, s-o ajutati!”, a scris prezentatoarea TV pe pagina ei de Facebook.