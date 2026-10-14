Fosta ispită de la Insula Iubirii, Anca Zoțoiu, face dezvăluiri de senzație despre soțul Arminei: „Am avut o relație cu Marcel”

Invitată în platoul emisiunii CANCAN pe insulă, fosta ispită de la Insula Iubirii, Anca Zoțoiu, a făcut dezvăluiri de senzație. Nimeni nu știa faptul că între ea și Marcel a existat o relație de scurtă durată, imediat după sezonul 8 al emisiunii de la Antena 1. Chiar dacă relația dintre cei doi a durat puțin, Anca are numai cuvinte de laudă la adresa soțului Arminei.

Anca Zoțoiu a participat ca ispită la Insula Iubirii în sezonul 8 și nimeni nu se aștepta să-și găsească fericirea în brațele unei ispite masculine din același sezon. Dar Cupidon și-a făcut de cap, iar Anca și Marcel au format un cuplu, după plecarea din Thailanda. Fosta ispită spune că relația a fost una scurtă, dar intensă, iar Maluma de România a impresionat-o cu siomțul umorului și bunătatea lui. Emisiunea CANCAN pe insulă poate fi urmărită LIVE luni și marți, începând cu ora 16.00, pe canalul de YouTube CANCAN și pe TikTok.

Fosta ispită de la Insula Iubirii a avut o relație cu Marcel

CANCAN.RO: După Insulă, cum a fost viața pentru tine?

Anca Zoțoiu: A fost ok, nu am avut foarte multe apariții la televizor, dar a fost bine. M-am împrietenit cu aproape toate fetele de la Insulă, și cu băieții, pentru că eu sunt o fire foarte veselă, foarte sociabilă. Sunt bine cu toată lumea.

CANCAN.RO: Au existat și niște apropieri mai mult decât amicale după emisiune?

Anca Zoțoiu: Au existat, da, după ce am plecat de acolo, cu una dintre ispitele masculine.

CANCAN.RO: Cu cine, mai exact?

Anca Zoțoiu: Cu Marcel.

CANCAN.RO: Ați avut o relație în adevăratul sens al cuvântului sau a fost mai degrabă o tentativă?

Anca Zoțoiu: O relație, tentativă, a fost scurtă, dar foarte frumoasă și intensă.

CANCAN.RO: Cum e Marcel într-o relație?

Anca Zoțoiu: E un băiat foarte bun și sufletist și sincer, au așa l-am cunoscut. Toată lumea l-a plăcut, el se face foarte plăcut și de fete și de băieți. E foarte hazliu, un om foarte bun, cu un suflet foarte bun.

NU RATA – Tomiță, fosta ispită de la Insula Iubirii, pune tunurile pe iubitul Nattashei: „Lorenzo e în poziție de subordonare”

Prințul Marco de la Insula Iubirii, în vizorul Denisei Despa: „Încearcă să se dea cine nu e”