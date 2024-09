Fosta iubită a lui Patrick s-a dezlănțuit după ce Bianca Giurcă a intrat în Casa Iubirii: ”Dacă nu ții ciocul mic, va fi mai rău!”

Nona, fosta parteneră a lui Patrick, a izbucnit în urma apariției Biancăi Giurcă în emisiunea „Casa Iubirii”, difuzată de Kanal D. Intrarea Biancăi, care este cunoscută din cadrul emisiunii „Insula Iubirii”, a stârnit un val de speculații legate de o posibilă relație între ea și Patrick, fostul iubit al Nonei. Aceste zvonuri au declanșat o reacție vehementă din partea brunetei, care l-a acuzat pe Patrick că ar fi aruncat vina asupra ei pentru propagarea unor bârfe.

Într-un mesaj transmis prin intermediul unui live pe TikTok, Nona a mărturisit că i-a trimis un mesaj direct lui Patrick, nu pentru a primi un răspuns, ci pentru a-i transmite un avertisment clar: să nu o mai implice în discuții. Potrivit declarațiilor făcute de Nona, ea i-a cerut să înceteze orice referire la numele ei în spațiul public, subliniind că deține dovezi, inclusiv înregistrări, care ar putea să-i afecteze serios imaginea. Aceste acuzații au alimentat și mai mult tensiunile dintre cei doi.

Mă faci pe mine o disperată după tine, dar vreau să-ţi amintesc un lucru, dragul meu. Tu ai fost refuzat de mine, tu mă rugai să nu ne despărțim și să mergem să ne mutăm în Italia. Eu am fost aceea care nu am vrut să-ți fac jocurile și ne-am despărțit. Am vrut să fiu doamnă cu tine, dar din păcate cu tine nu e posibil. Te avertizez că de azi înainte, dacă nu ții ciocul mic, va fi mai rău! Tu știi foarte bine că poate să fie și mai rău. Sunt înregistrări audio, video care nu te ajută și nu spală absolut nimic din ceea ce faci”, a declarat Nona.