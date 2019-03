Fosta logodnică a lui Florin Pastramă a ajuns la spital! Ce se întâmplă acum cu Raluca Podea

Fosta logodnică a lui Florin Pastramă a ajuns la spital! Raluca Podea a avut nevoie urgent de intervenția medicilor.

Raluca Podea și Florin Pastramă au trăit o poveste de dragoste cu năbădăi. S-au despărțit, s-au împăcat, s-au logodit și iar s-au despărțit. Se pare însă că blondina nu a reușit să treacă peste ruptura dintre ea și fostul ei logodnic. (CITEȘTE ȘI: ACUZAT CĂ HĂRȚUIEȘTE FEMEILE DIN ”FERMĂ”, FLORIN PASTRAMĂ SPUNE LUCRURILOR PE NUME: ”SUNT PLĂCUT DE FETE ȘI EU LE PLAC PE ELE”)

Stresată de comportamentul fostului ei logodnic, cel pe care l-a părăsit imediat după ce l-a văzut cum se comportă la ”Ferma”, Raluca Podea a cedat și a ajuns la spital, în perfuzii.

”Nu am pățit așa ceva niciodată. Adică să mă facă praf o răceală, o gripă… Am ajuns la spital, în perfuzii, mi-a fost foarte rău. Mai îmi e rău și acum, dar nu am vrut să mai stau la spital, mi-e groază de locurile astea. Dar nu îmi amintesc să îmi fi fost așa rău vreodată… A fost ceva cu virusul ăsta și la cât stres a fost în ultima perioadă…”, a spus Raluca Podea pentru wowbiz.ro.

După problemele de sănătate întâmpinate, Raluca Podea a decis să aibă mai multă grijă de ea.

”Nu vreau să mă mai stresez cu tot felul de probleme. O să mai fiu atentă doar la mine și la cei din familia mea, de cei care contează…”, a mai spus Raluca Podea.