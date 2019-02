Scene compromițătoare la “Ferma”! Căsătorit și cu 2 copii, Jorge a fost filmat dezbrăcat în cadă cu Miss România

Jorge, pe numele din buletin George Papagheorghe, a devenit ținta unor replici acide, după ce a fost filmat dezbrăcat în cadă cu Ioana Filimon în timpul show-ului “Ferma”. Unii dintre fanii emisiunii de la Pro TV i-au amintit cântărețului că este însurat și are doi copii: o fată și băiat. Cei doi participanți de la “Ferma” au fost întrerupți la un moment dat din clipele lor de intimitate de Cătălin Moroșanu, care le-a făcut o mărturisire sinceră.

Citește și: Imaginile de la Pro TV care au scandalizat o țară întreagă! Doi concurenți de la “Ferma”, filmați goi în aceeași cadă

Jorge a fost filmat dezbrăcat în cadă cu Ioana Filimon la “Ferma”

Desemnată Miss România 2016, Ioana Filimon este considerată o femeie sexy și provocatoare, iar fanii ei au fost mai mult decât extaziați când au văzut scenele incendiare când s-a spălat singură într-un costum de baie de culoare verde smarald. Ea a acceptat să facă baie în aceeași cadă cu Jorge; e drept, vedeta purta un costum de baie din două piese, iar artistul, o pereche de pantaloni scurți. Bruneta apetisantă l-a răsfățat pe adversarul ei cu un masaj. “Băi, da’ te pricepi. Aș vrea să mă întind. Dar nu știu dacă pot, că-mi intră apă în urechi. Suntem prea…”, a spus Jorge în timp ce era în cadă cu Ioana Filimon în cadrul emisiunii “Ferma”. “Așa-i?”, a reacționat când a fost complimentată pentru felul în care face masaj.

Când a auzit dorința artistului, Miss România 2016 i-a îndeplinit-o! “Dar stai, mă, că mă ridic”, a spus Ioana Filimon în timpul show-ului difuzat la Pro TV. Ca un partener adevărat, cântărețul s-a arătat într-o oarecare măsură îngrijorat pentru concurentă și a întrebat-o unde va sta dacă se va ridica din cada plină cu apă. “Și stai pe marginea de la cadă? Și… pun eu capul aicișa frumos?”, a comentat Jorge.

Citește și: Brigitte Năstase, scoasă din minți de o concurentă de la “Fermă” : “Soțul meu m-a înșelat cu ea”

“M-am deconectat complet, complet, complet, am uitat și uitat că eram în «Fermă»”, a declarat Jorge în cadrul interviului difuzat la “Ferma”. La un moment dat, clieple de intimitate ale celor doi concurenți de la Pro TV au fost întrerupte de Cătălin Moroșanu, care a fost uimit să-i vadă în acele ipostaze. “Deci… eu am crezut că glumiți, mă!”, a afirmat Cătălin Moroșanu.

FERMA Jorge și Ioana Filimon, momente fierbinți în Ferma. Ce au făcut cei doi în văzul camerelor de filmat > http://bit.ly/2G0VVZV Publicată de Ferma pe Joi, 31 ianuarie 2019

Jorge, criticat dur după ce s-a lăsat filmat în aceeași cadă cu Ioana Filimon la “Ferma”.

În vârstă de 36 de ani, Jorge a fost aspru criticat după ce au fost difuzate la TV imaginile în care apare în timp ce face baie împreună cu Miss România 2016, una dintre concurentele de la “Ferma”. Artistul este căsătorit cu Ramona Papagheorghe, care e mai mare cu nouă ani decât el. Soția lui i-a dăruit un băiețel pe 28 martie 2017. El mai are o fiică, pe Karina, din prima căsătorie. El și Alina Laufer au divorțat în 2012.

“Aveam o impresie bună despre Jorge! M-a dezamăgit! Ce v-a spune soția lui? Copilașii? Îmi face impresia că această emisiune este pentru a se lega noi cupluri ca să nu zic altceva mai urât!”, “Înjositor pentru soția lui… însă, am o bănuială că știe ce are la ușă…”,“Mda…un fel de «Big Brother»?!… Jenant”, “Eu înteleg că s-au dus și câștigă niște bani buni, dar, totuși, uită de omenie, uită să fie oameni, se bârfesc unii pe alții, jalnice vedete”, “Jorge are ochiul vinețit în următorul episod sau nu am văzut eu bine?” sunt cinci dintre mesajele lăsate de internauți.

Soția lui Jorge are și ea o fată dintr-o relație anterioară: Ilinca. Soţii Papagheorghe s-a cunoscut la teatru: el era pe scenă, iar Ramona venise să îşi aştepte o prietenă, aflată şi ea la repetiţiile aceleiaşi piese. Ulterior, s-au revăzut după o lungă perioadă de timp la o întâlnire de afaceri şi de atunci au fost de nedespărţit.