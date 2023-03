A crezut în ”iubire până la adânci bătrâneți”, atunci când s-a căsătorit cu fiul celui mai puternic politician din România la acel moment. Basmul a durat, însă, cât o scurtă ploaie de vară, pentru că Gina Tătulescu a și divorțat de Valentin Dragnea. CANCAN.RO a scris pe larg despre separarea celor doi, iar acum, la un an de la divorț, Gina este tot singură. Norocul în dragoste o ocolește, clar!

Pentru Gina Tătulescu dragostea pare să fie mai complicată decât o problemă de aritmetică. Nu are sub nicio formă noroc la bărbați, deși finanțele îi permit să ducă o viață la care alții nici nu visează. Degeaba ai bani, dacă na-i iubire, spune o vorbă din bătrâni! Necazul i se trage din primăvara anului 2022, atunci când CANCAN.RO a detonat bomba: frumoasa blondină și fiul lui Liviu Dragnea, Valentin, erau la un pas de divorț.

Cei doi au făcut eforturi disperate pentru a-și salva căsnicia, însă, într-un final, au decis să-și spună un adio hotărât. Informația a fost confirmată chiar de ea, într-un interviu acordat, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO. (Vezi AICI interviul)

Singură la un an de la divorțul de fiul lui Liviu Dragnea

Liberă ca pasărea cerului, Gina a crezut că formele perfecte și chipul de porțelan o vor ajuta să-și găsească ușor fericirea. Numai că socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg, iar blondina parcă că nu are pic de șansă atunci când vine vorba despre iubire.

Conform surselor CANCAN.RO, fosta noră a lui Liviu Dragnea este singură, însă nu și nefericită. Nu-și plânge în pumni și nici nevoie de consolare nu are. Își petrece majoritatea timpului în compania prietenelor, semn că nu își dorește să treacă dintr-o relație în alta. Vorba aia, lasă mortul să se răcească😊

Însă, cum niciun ghinion nu durează o veșnicie, soarele ar trebui să înceapă să răsară și pentru Gina noastră. Frumoasă, isteață și bogată, are toate calitățile pentru a fi o adevărată partidă pentru orice bărbat care se respectă. Așa că nu ne-am mira dacă în viitorul apropiat am afla și, desigur, v-am și anunța, că tânăra l-a găsit pe bărbatul care să o ducă, din nou, în fața altarului. Ca orice femeie, visează la momentul cu pricina și are și un ajutor de nădejde. Pile în Ceruri, le-am putea spune, dacă ținem cont de faptul că tatăl tinerei este un preot respectat în comunitatea din care face parte, părintele Dionis-Nimfodor Tătulescu.

Valentin Dragnea, singur și trist

Nici fostul său soț, rotofeiul Valentin, nu are mai mult noroc în dragoste. Fiul lui Dragnea a schimbat femeile ca pe șosete și nici una nu a reușit să-l așeze, din nou, la casa lui. Cel mai probabil, tânărul om de afaceri nu și-a uitat soția și nici nu a găsit o domnișoară care să se ridice la nivelul Ginei.

