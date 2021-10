Fosta parteneră a lui Liviu Vârciu, declaraţii surprinzătoare. Cum se înţelege Carmina cu fraţii săi: „Ea la început nu a fost foarte încântată”

Liviu Vărciu are trei copii din două relații diferite, două fete şi un băieţel, iar Carmina este fiica cea mare a artistului. În cadrul unui interviu recent, Amy Teiceanu mama acesteia a făcut dezvăluiri neştiute despre relaţia fiicei sale cu ceilalţi fraţi ai săi. Se pare că tânăra nu a fost foarte încântată la început de faptul că familia sa se măreşte.

Amy Teiceanu, mama Carminei a vorbit în cadrul unui interviu pentru playtech.ro despre fiica sa. Bruneta a povestit cum se înţelege tânăra în prezent cu fraţii săi, Anastasia și Matei, dar totodată a vorbit şi despre relaţia Carminei cu tatăl ei.

”Trebuie să-i iubească și să se comporte frumos cu ei”

”Are o relație bună. I-am spus întotdeauna că sunt frățiorii ei, nu au nicio vină și trebuie să îi iubească și să se comporte frumos cu ei. Ea la început nu a fost foarte încântată dar acum este OK”, a spus Amy Teiceanu despre relația Carminei cu frații ei mai mici.

În acelaşi timp, Amy Teiceanu a explicat faptul că acum, Liviu Vârciu este mult mai prezent în viaţa Carminei. De asemenea, tânăra se va muta în Bucureşti, iar tatăl său îi va cumpăra un apartament.

”Eu sper că, dacă tot nu a făcut nimic atâția ani, de acum încolo va avea grijă și o va susține. Este normal, ea se mută la București. Ei vorbesc, cu siguranță o să o ajute, îi va cumpăra un apartament în rate, ceea ce este și normal. Cu siguranță o să fie lângă ea și o să o protejeze cât va putea pentru este în București, nu mai e în Arad. Ce a fost în trecut, a fost, contează ce o să fie de acum încolo. Am șters tot, viața merge înainte, nu trăim cu trecutul. Niciodată nu este prea târziu să fie bine. Important este că țin legătura, vorbesc, se văd, ea merge la el. Așa e normal”.

”Apartamentul este 50% luat. Am înțeles că trebuie să fie mobilat și o să stea la tatăl ei sau la o prietenă de-a ei. Este cea mai bună prietenă a ei, tot din Arad, a plecat cu un an înainte la facultate. Sunt ca surorile, fata este ca fata mea, sunt prietenă cu părinții ei de atâția ani. Bine, nu o să dureze mult până o să aibă apartamentul, în jur de 2 săptămâni. Oricum, nu și-a luat toate bagajele, doar o parte. Când o să fie gata apartamentul, atunci o să îi ducem tot ce mai are. Are aproape 20 de ani, Liviu are 2 copii mici, ea mai vine seara, mai iese la un suc…este mai bine să stea la prietena ei sau să aibă propriul apartament și intimitate”, a mai spus Amy Teiceanu.

