Câţi bani a scos Liviu Vârciu din botezul fiului său? Suma e de-a dreptul colosală

S-a aflat câți bani a câștigat Liviu Vârciu după petrecerea de botez a fiului său. Prietenii artistului au băgat mâna adânc în buzunar, iar suma strânsă este de-a dreptul fabuloasă.

În urmă cu un an, din cauza restricțiilor impuse din cauza pandemiei de coronavirus, Liviu Vârciu a fost nevoit să-și creștineze băiețelul alături de familie și nași. Acum, însă, prezentatorul TV și-a luat revanșa și a făcut o petrecere grandioasă pentru a-l sărbători pe micuț așa cum trebuie. Iar de data aceasta au participat și prietenii lui Liviu și ai Andei. (CITEȘTE ȘI: LIVIU VÂRCIU SE PREGĂTEŞTE DE NUNTĂ! CÂND VA AVEA LOC MARELE EVENIMENT)

Printre invitații de seamă s-au numărat Marcel Pavel, Romică Țociu, Alina Pușcaș, Pepe, Andrei Ștefănescu, Cornel Păsat, Cezar Ouatu, Andreea Bănică și soțul său, Cătălin Măruță și mulți alții. Liviu Vârciu a avut contract de exclusivitate cu postul Antena 1, trustul pentru care lucrează. De asemenea, el a beneficat de o reducere semnificativă la restaurant, pe baza unui barter.

Meniul a fost compus din aperitiv, pește, mix grill și un candy bar cu preparate delicioase, pentru care Liviu Vârciu a scos din buzunar în jur de 150 de euro. Darul ar fi pornit de la 300 de euro și a ajuns la 1000 de euro. Astfel, Liviu Vârciu s-a ales cu o sumă frumușică după botezul fiului său. Și anume… în jur de 100.000 de euro, potrivit Playtech.

Fiica cea mare a lui Liviu Vârciu, Carmina, nu a participat la eveniment

Carmina locuiește cu mama sa în Arad și se va muta în Capitală atunci când va începe facultatea. Fiica cea mare a artistului nu a participat la botezul frățiorului ei vitreg din cauza distanței: ”Eu am fost la București cu înscrierea la facultate, am rezolvat cu apartamentul și am rezolvat toate cele. Am plecat în Arad să-mi strâng lucrurile să mă pot muta în București, așa că am preferat să nu mă mai plimb pe drumuri. Nu am vrut să mă plimb pe drumuri cu bagajele și toate cele”, a spus Carmina Vârciu, citată de redactia.ro.