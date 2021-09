Liviu Vârciu se pregăteşte de nuntă! Când va avea loc marele eveniment

În 2017 deveneau părinți, iar în 2021 se pregătesc de nuntă! Liviu Vârciu şi Anda Călin fac pasul cel mare după 5 ani de relaţie. Prezentatorul TV a făcut dezvăluiri despre fericitul eveniment pe reţelele de socializare.

Relaţia dintre Liviu Vârciu şi Anda Călin nu a fost întotdeauna numai lapte şi miere. Cei doi au trecut prin momente dificile, certuri, împăcări, despărţiri, însă au demonstrat că dragostea poate învinge orice obstacol.

După cinci ani în care s-au cunoscut cu bune şi rele cei doi îşi vor uni destinele în faţa lui Dumnezeu. Liviu Vârciu a dezvăluit pe reţelele de socializare că se află pe ultima sută de metri cu pregătirile.

Când va avea loc marele eveniment

Vârciu s-a filmat în timp ce îşi caută ţinuta pentru petrecere, dar şi la degustarea meniurilor. Totodată vedeta le-a arătat prietenilor virtuali şi unde va avea loc evenimentul. Astfel, prezentatorul s-a filmat alături de Nicuşor Stan, prietenul său, dar şi patronul unor locaţii de vis de la marginea Capitalei, acolo unde va avea loc nunta.

Mai mult decât atât, Nicuşor Stan a dezvăluit ziua în care Liviu şi Anda se căsătoresc.

„O să vedeţi vineri ce se va întâmpla. De fapt o să fie evenimentul anului. Eu împreună cu echipa mea o să facem ce nu am făcut până acum niciodată”, a spus acesta.

Cum îşi laudă Liviu Vârciu viitoarea soţie

Prezent într-o emisiune TV, Vârciu a avut numai cuvinte de laudă la adresa Andei despre care a mărturisit că este cea mai inteligentă femeie pe care a avut-o în viaţa lui.

„Femeia scai pe mine. Femeia, lipitoare profesionistă. Singura femeie cu care am cea mai lungă relaţie din viaţa mea. Eu nu am amintiri cu alte femei, va jur. M-a terorizat a mea psihic! E cea mai inteligentă femeie pe care eu am avut-o în viaţa mea. A ştiut cum să manevreze, cum să mă ducă, cum să mă suporte. Eu sunt un om greu de digerat.

Am avut şi noi probleme. Noi, din toate cuplurile de artişti de vedete, noi am fost singurii care am spus că ne despărţim primii. Noi ne-am certat din prima săptămână până acum. Sunt cinci ani de ceartă. Eu încă sunt cu femeia şi ne iubim.

Anda chiar m-a suportat. Eu sunt un om dificil, nervos, mama dacă îmi spune „Băi mamă, prea o…”. De un an de zile am început să ne sudăm, să mai lase şi ea de la ea. Că nu lasă moldoveanca neam.”, a povestit Liviu Vârciu.

Sursă foto: Instagram