Fosta Războinică, Alina Pană, a dezvăluit pe cine place de la Exatlon: ”Am o slăbiciune deosebită pentru…”

Fosta Războinică, Alina Pană, a mărturisit că urmărește cu sufletul la gură noua ediție Exatlon România și a dezvăluit care sunt favoriții ei, atât de la Războinici, cât și de la Faimoși. Alina nu s-a putut abține și a spus că are o slăbiciune pentru unul din Faimoși, iar acela este Yamato Zaharia.

”În primul rând, trebuie să spun, mă uit la mai multe lucruri. Calităţile fizice pe care le demonstrează pe traseu, felul în care arată şi, normal, caracterul lor, cel puţin din ceea ce se vede la televizor, pentru că nu îi cunosc personal pe niciunul, aşa că mi-am făcut impresia după ce se vede”, a spus Alina Pană pentru Wowbiz.ro.

”Pe mine mă interesează să îi văd cum luptă. De aceea, în topul meu sunt cei mai buni. Adică, pe primul loc, Alina Andronic. Îmi place că aduce puncte multe, că arată bine şi e deja bărbat. Pe locul doi e Iulian Pîtea, e simpatic şi aduce puncte, e nebunul echipei. Şi, trebuie să recunosc, am o slăbiciune deosebită pentru Yamato Zaharia de la Faimoşi. Îmi place că e puternic şi face puncte, dar îmi place mult felul lui de a fi, foarte sicer, discret şi are foarte mult bun-simţ. Şi e şi frumuşel, dar am spus că pentru mine contează şi asta. Sunt, din echipa Războinicilor şi care nu îmi plac absolut deloc, nu mi se pare că au caracter, dar nu o să spun nume, nu vreau să intru în polemici”, a mai spus fosta Războinică.

Când vine vorba de fete, fosta Războinică recunoaşte că admiră câte una de la fiecare echipă: ”Îmi place Ana Otvoş de la Războinici şi îmi place şi Monica Roşu de la Faimoşi. Amândouă sunt luptătoare, amândouă sunt dure. Şi, normal, trebuiie să o remarc şi pe Cristina Nedelcu, e cea mai bună cred de acolo”.