Căsătorită de aproape 11 ani cu DJ Optik și devenită celebră în urmă cu mai mulți ani, grație participării la emisiunea "MasterChef", Andreea Moldovan va fi pentru a doua oară mămică. Iar vă prezintă imagini exclusive cu burtica de graviduță a fostei concurente de la show-ul culinar găzduit de PRO TV.

La sfârșitul lunii august – începutul lunii septembrie, Andreea Moldovan va deveni mămică pentru a doua oară! ”Casnica de la MasterChef”, așa cum mai este cunoscută, va aduce pe lume de această dată un băiețel. Andreea Moldovan și DJ Optik mai au împreună o fetiță, Ava, care abia așteaptă să-și cunoască frățiorul.

i-a întâlnit pe fosta super-vedetă de la PRO TV și pe soțul ei la un supermarket din Capitală. Andreea Moldovan și DJ Optik și-au lăsat mașina în parcare și au mers să-și facă cumpărărturile necesare pentru casă. După ce și-au achiziționat tot ce aveau nevoie și au plătit la casă, cei doi au ieșit din supermarket și s-au îndreptat spre mașină. (CITEȘTE ȘI: ANDREEA MOLDOVAN, "CASNICA DE LA MASTERCHEF", ȘI-A REÎNNOIT JURĂMINTELE ÎN FRANȚA!)

În timp ce Andreea Moldovan a vorbit la telefon, soțul ei a pus, grijuliu, cumpărăturile în portbagajul mașinii. Înainte de a se urca în autoturism, fosta concurentă de la ”Masterchef” a aranjat mai bine tot ceea ce a achiziționat. Bruneta a purtat o rochie lejeră, de vară, care i-a pus burtica de graviduță în evidență.

Andreea Moldovan, probleme cu a doua sarcină

Fosta concurentă Masterchef a mărturisit că are probleme cu cea de-a doua sarcină. Cu toate că ar trebui să facă mișcare zilnic, pentru ca totul să fie OK, Andreea nu prea reușește să se țină de program. Aceasta susține că se chinuie să respecte recomandările medicului și, mai mult decât atât, își face singură injecțiile, acasă. (VEZI ȘI: ANDREEA MOLDOVAN, CASNICA DE LA MASTERCHEF, S-A TRANSFORMAT ÎN FEMEIE DE AFACERI. CU CE ÎȘI RĂSFAȚĂ CLIENTELA)

„Eu mi-am dorit să nasc natural şi la prima sarcină. Îl monitorizăm, fac injecţii. Eu ar trebui să fac mişcare foarte multă, între 5.000 şi 10.000 de paşi în fiecare zi. Mi-a dat-o! Sarcina asta mi-a dat-o! Pe prima nu am simţit-o. Acum am două viteze: încet şi pe loc. (…) Nasc la sfârşitul lui august, începutul lui septembrie. Atelierul merge. Am pofte, dar au fost în prima parte. Am poftit la toate mâncărurile româneşti. Acum sunt numai pe asiatic şi pe picant, ultra-picant. Mănânc picant în general, dar nu aşa la orice masă. Nu mai am voie să călătoresc acum. Nu o să mai sterilizez atât de tare, îi spun oficial mamei că n-o mai aştept cu spirtul la uşă. O să fim mai relaxaţi, clar”, a spus Andreea Moldovan, conform spynews.ro.

Andreea Moldovan s-a remarcat la “MasterChef”, emisiune care a rulat la PRO TV

Soția lui DJ Optick, pe numele din buletin Bogdan Moldovan, a devenit cunoscută în 2012, odată cu participarea la una dintre cele mai cunoscut emisiuni culinare din România. Andreea Moldovan i-a impresionat pe juraţi atât cu frumuseţea ei, cât şi cu desertul pe care l-a pregătit, astfel că ea a fost supranumită sexy-casnica de la “MasterChef”.

Mai mult… în 2015, Andreea Moldovan şi-a deschis un atelier de deserturi personalizate, care se află în cartierul Băneasa din București. Vedeta și partenerul ei de viață vor deveni, cât de curând, părinți pentru a doua oară. Îndrăgitul cuplu mai are o fiică: Ava.

