Leo Strizu, fostul antrenor din acte al FCSB-ului din sezonul trecut, a fost prins la păcănele, iar CANCAN.RO vă prezintă dovada. Deținător al licenței PRO, acesta și-a dat demisia de la clubul patronat de Gigi Becali, în urmă cu un an, suprinzându-i chiar și pe jucătorii roș-albaștrilor. Strizu a motivat că a făcut acest pas din cauza imaginii negative pe care un alt oficial i-ar fi făcut-o în mass-media!

Cum nu mai are niciun angajament, Leo Strizu profită din plin. Și, dacă tot nu stă pe bancă, fostul sportiv încearcă să facă tot ceea ce știe mai bine. Mai precis, să producă bani! Nu știm cât de inspirat a fost tehnicianul, dar fiecare face ce vrea cu propriile finanțe.

Leonard Strizu și-a încercat norocul la păcănele, iar CANCAN.RO l-a surprins în plină acțiune. După ce și-a ales jocul preferat, fostul antrenor din acte al FCSB-ului s-a pus pe treabă. A stat în fața aparatului preț de câteva zeci de minute, în speranța că va prinde „7-arii” și că va pleca din sala de pariuri cu tolba plină. Nu știm, însă, care a fost deznodământul, cert e că fostul fotbalist este mare pasionat de păcănele.

„Îmi ajunge…”

Leonard Strizu i-a surprins până și pe jucătorii roș-albaștrilor, în urmă cu un an, atunci când și-a anunțat demisia. În acte, el figura ca antrenorul FCSB, dat fiind faptul că era deținător al licenței PRO, diplomă care-i permitea să fie trecut pe foaia de joc și să stea pe bancă.

El a motivat că a făcut acest pas din cauza imaginii negative pe care un alt oficial i-ar fi făcut-o în mass-media!

„Am stat foarte mult și m-am gândit. Am luat această decizie, că e grea sau ușoară, corectă sau nu, pentru că îmi ajunge. Nu am vrut să fac acest pas. Dar nu am crezut că există o sursă care să comande articole ce m-au adus într-o postură negativă.

Sunt și eu curios să aflu cine este această persoană. Și să-mi spună în față ce are cu mine. Din partea mea, nu cred că ați auzit vreodată vorbe urâte la adresa colegilor.

Îmi cer scuze față de Gigi, față de Teia, față de Pintili, față de echipă. Nu sunt un laș. Dar nu mă așteptam la atâtea lucruri din interiorul clubului”, a declarat la acea vreme Leo Strizu, în conferința de presă de după meciul FCSB – Petrolul, atunci când și-a aunțat demisia.

