Cum arată Gigi Becali după ce a ținut post negru 5 zile. Latifundiarul din Pipera s-a ascuns la o mănăstire

Gigi Becali (65 de ani) și-a făcut reapariția în viața publică după ce a fugit de presă timp de 5 zile. În Postul Paștelui, latifundiarul din Pipera s-a retras la Mănăstirea Comana din județul Vâlcea, a ținut post negru și s-a rugat non-stop.

În cele 40 de zile premergătoare celei mai importante sărbători a creștinității, Gigi Becali face tot ceea ce este omenesc pentru curățarea sufletului și a trupului. Așa cum obișnuiește în fiecare an – cu ocazia celor patru posturi mari din an – finanțatorul FCSB pleacă în pelerinaj – fie pe Muntele Athos, fie la Mănăstirea Comana din județul Vâlcea.

Gigi Becali s-a izolat timp de 5 zile la Mănăstirea Comana din Vâlcea

În acest an, chiar când a început Postul Paștelui, latifundiarul din Pipera s-a retras la Mănăstirea din Comana – pe care chiar el a finanțat-o. Gigi Becali a ținut post negru, s-a rugat non-stop, a participat la toate slujbele, a evitat să folosească telefonul mobil și s-a detașat complet de viață cotidiană.

Imediat după ce a reveni la viața publică, Becali a oferit primele declarații despre perioada de liniște petrecută la mănăstire. Îmbrăcat complet în negru – în celebrele ținute sport cu accente religioase, inscripționate în dreptul inimii cu mesajul ”Iisus Hristos Biruitorul” (IC XC NIKA), având pe cap o șapcă neagră cu o cruce roșie brodată în frunte.

”Acolo am făcut o mănăstire, știți bine, mănăstirea de la Comana, acolo am stat 5 zile. Am făcut numai slujbe de seara până dimineața. Postul e post, adică… dacă nu ții Postul, nu poți să te abții de la celelalte patimi. Dacă mănânci mult, după aia te uiți după femei.

M-am abținut de la tot, de la pofte, dacă-mi place ceva prea mult, nu mănânc. De la pofte, de la desfătări. Noi trebuie să trăim ca Hristos. Postul este că m-am sculat de dimineață și n-am mâncat nimic până acum, mănânc diseară la 07:00 – 08:00”, a spus Gigi Becali pentru România TV.

