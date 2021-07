Fostul iubit al Biancăi Comănici de la Puterea Dragostei și-a cerut iubita în casătorie. FOTO

Fostul iubit al Biancăi Comănici de la Puterea Dragostei, Alex Oianu, a descoperit fericirea adevărată înafara platoului de filmare. În urmă cu puțin timp, tânărul și-a cerut iubita de soție, în vacanță, iar imaginile au ajuns pe internet.

Iubita fostului concurent de la Puterea dragostei a postat un videoclip pe contul ei de Tik Tok, în care le arată tuturor momentul emoționant. În timp ce se aflau pe plajă, Alex s-a așezat în genunchi și a pus marea întrebare.

După câteva momente de confuzie, tânăra a izbucnit în lacrimi. Fără să stea prea mult pe gânduri, răspunsul a fost unul afirmativ. „Am spus da!”, a fost mesajul transmis de iubita fostului concurent de la Puterea dragostei.

Momentul care a atras toată atenția

Alex Oianu și Bianca Comănici au fost împreună, atunci când se aflau în casa Puterea Dragostei și au fost protagoniștii unui episod care a creat controverse.

Fără acordul ei, bruneta a fost filmată în timp ce vorbea cu fostul ei iubit, care a acuzat-o că a consumat băuturi alcoolice. Mai apoi, Bianca a lămurit lucrurile.

„Băusem, eram la petrecerea de ziua Ralucăi. Cred că am băut vreo patru beri, eram în cameră, iar eu când beau mă simt bine. L-am sunat cu apel video pe Oianu. El m-a înregistrat, fără să-mi spună.

Este ilegal, nu are dreptul să mă înregistreze fără acordul meu. Nu mai țin minte exact ce am spus, a trecut ceva timp de atunci. Chiar dacă am spus prostii, nu mai țin minte. Orice om bea, orice om se poate îmbăta.

Dar vouă vi se pare normal să înregistrezi o persoană cu care ai o discuție privată și să o facă publică? Persoanele care au capacitatea să înțeleagă, o vor face! Eu asta sunt”, a spus bruneta într-un live pe Instagram.

