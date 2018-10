Fostul principe Nicolae și soția lui, Alina, fac dezvăluiri! Unde au petrecut luna de miere: “A fost ce am avut nevoie…“

Fostul principe Nicolae și soția lui, Alina, s-au căsătorit în urmă cu câteva săptămâni, având o nuntă de vis la Sinaia. Pentru luna de miere, ei nu au ales o destinație exotică, ci Delta Dunării. Vor să ajungă și într-o destinație exotică, însă abia la anul.

„Suntem casatoriti, suntem foarte fericiti. Am plecat prin Delta o saptamana, a fost ce am avut nevoie: liniste, natura. La anul o sa mergem in ceva mai exotic„, a spus fostul Principe Nicolae.

Fostul principe a participat alături de soția sa, la un festival de vin din Cluj. El este un mare iubitor de vinuri românești. Nicolae al României și Alina-Maria Binder au avut ocazia să deguste vinuri rare dar și băuturi produse În România.

Ceremonia religioasă a fost grandioasă

Ceremonia religioasă a celor doi de la Biserica Sf.Ilie a fost grandioasă, iar oamenii veniţi la faţa locului au putut vedea şi asculta slujba pe un ecran imens amplasat în curtea bisericii. Toată lumea a fost cu ochii pe ținutele celor doi miri regali. Alina Binder a optat pentru o rochie albă, simplă cu un voal lung. Fostul Principe Nicolae a ales un costum simplu, de culoare gri, elegant şi rafinat. Alături aceștia s-au aflat şi domnişoarele de onoare şi cavalerii de onoare. Dintre domnişoarele onoare face parte şi sora fostului principe Nicolae. (VEZI ȘI: CUM AU APĂRUT LA SINAIA PRINCIPELE NICOLAE SI LADY DI A ROMÂNIEI)

„Avem altfel de emoţii acum, uitându-ne în urmă şi văzând cum a ieşit evenimentul şi ce amploare a avut, suntem emoţionaţi de tot ajutorul pe care l-am primit. Mă bucur foarte mult că sora mea a venit şi a fost alături de noi în acest moment special. A fost foarte trist că familia mea nu a venit, dar am o familie nouă acum şi sper că vom avea o legătură cu familia mea în viitor, dar o am pe Alina, am socrii foarte drăguţi şi sunt foarte norocos că acum sunt alături de familia Alinei. A fost o tristeţe pentru noi că Familia Regală nu au fost alături de noi, dar noi suntem alături de ei şi sper că putem avea un proiect, sau mai multe proiecte în comun cu ei, pentru viitorul ţării noastre. Este o surpriză unde vom merge în luna de miere, dar vom sta în România pentru mai multe zile şi anul viitor vom avea o călătorie mai lungă. Începem luna de miere în ţară, în România, ţara noastră”,a spus fostul Principe Nicolae.