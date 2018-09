CANCAN.ro a pătruns în culisele mega-evenimentului regal. Totul despre ”Nunta anului” dintre nepotul Regelui Mihai I & ”Lady Di a României”

Nepotul Regelui Mihai I și Alina-Maria Binder se vor cununa duminică, la ora 14.30, la Biserica Sfântul Ilie din Sinaia. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a pătruns în culisele mega-evenimentului și vă ține la curent cu toate detaliile despre ”Nunta anului”, dintre fiul Alteței Sale Regale Principesa Elena & ”Lady Di a României”. (Super oferta de angajare)

Nicolae Medforth-Mills (33 de ani), nepotul Regelui Mihai şi fost Principe al României, şi Alina-Maria Binder (30 de ani), o tânără pasionată de aviaţie, se află de mai multe zile la Sinaia, ocazie cu care au pus la punct cununia religioasă care va avea loc astăzi. Un sobor de preoți, în frunte cu ÎPS Calinic al Argeşului şi Muscelului, va oficia superba ceremonie.

Slujba, care va începe la ora 14:30, poate fi văzută pe un ecran amplasat în afara bisericii. La lăcașul de cult au fost schimbate mochetele, dar și mobilierul.

"Pregătirile sunt stresante, dar totul este în ordine şi abia aşteptăm. Bineînţeles că avem şi emoţii, dar sunt bune. Oricum va fi o zi foarte frumosă", au declarat, recent, nepotul Regelui Mihai și Alina Binder. Cei doi s-au căsătorit, civil, anul trecut, în Anglia. De precizat că, la Sinaia, publicul nu va avea acces în biserică.

La finalul cununiei religioase, cuplul va pleca cu o caleașcă pe Bulevardul Carol I spre Cazinoul din Sinaia. Unde, de altfel, va avea loc și petrecerea. Din balcon, Nicolae Medforth-Mills și Alina Binder vor saluta publicul. Pe traseu, cei doi vor fi însoțiți de grupuri folclorice din Bucovina și din alte zone istorice. Cel mai probabil, traficul rutier va fi suspendat între Biserica Sfântul Ilie și cazino.

Recepția va avea loc în Sala Oglinzilor, iar nepotul Regelui Mihai I a dezvăluit motivul pentru care a ales ca nunta să aibă loc în Sinaia. “Este Anul Centenarului şi am vrut un loc care să aibă legătură cu acest moment. Eu mă simt ca acasă în Sinaia, familia mea e în fiecare colţ din oraş. Am avut noroc şi am ales şi o biserică în care este pictat bunicul meu”, a spus Principele Nicolae.

Inel de logodnă cu safir și diamante

Alina-Maria Binder a primit un inel de logodnă superb. O bijuterie cu safir și diamante. Pe care sunt inscripționate numele celor doi miri și data de 29 iulie 2017, când nepotul Regelui Mihai I și-a cerut iubita de soție.

“Va avea motive din portul bunicii mele, portul săsesc, dar foarte discrete. Am ţinut foarte mult să fie făcută de un designer român. Eu îi apreciez pe toţi, sunt foarte talentaţi şi trebuie încurajaţi şi scoşi în evidenţă”, a precizat Alina Binder, întrebată cum va arăta rochia de mireasă.

Principele Nicolae a vorbit și despre invitațiile de nuntă. “Mă căsătoresc cu cea mai frumoasă fată. Am ales să punem într-un plic ceva din manuscrisul Reginei. Am vrut să legăm nunta un pic de familia mea, chiar dacă strămoşii mei nu vor fi prezenţi la nuntă. Alina o admiră foarte mult pe Regina Maria şi noi am vrut să includem ceva mic, dar semnificativ”, a explicat Nicolae.

De precizat că meniul va include și bucate tradiționale românești. În jur de 200 de persoane vor fi prezente la eveniment. Din țară și străinătate. Familia Regală va fi, însă, marea absentă. Totuși, principele Nicolae este optimist că rudele sale vor veni, într-un final, la ceremonie. “Sper că vor veni pentru că este un moment despre familie şi unitate şi este un moment unic în viaţă. Înseamnă mult pentru noi şi ne-am dori să avem familiile noastre cu noi, alături de noi“, a spus nepotul Regelui Mihai I. “Speranţa moare ultima. Invitația la nuntă către Familia Regală a fost înmânată personal, nu prin poștă. Am fost fizic acolo”, a adăugat Alina Binder.

Invitația ar fi fost, însă, înapoiată celor doi. Nici măcar mama Principelui Nicolae nu va participa la eveniment. "Casa Regală nu va veni. Mama i-a spus lui Nicolae, din câte ştiu, personal, că nu va veni. Doar sora lui a anunţat că vine", au precizat surse din anturajul celor doi, conform Mediafax.

Nicolae Medforth-Mills este fiul Principesei Elena a României şi al lui Robin Medforth-Mills. S-a născut, în Meyrin, Elveţia, pe pe 1 aprilie 1985. Când a împlinit 20 de ani, a primit titlul de Principe. Pe 1 august 2015, Regele Mihai I a semnat însă un document prin care a retras nepotului său titlul de “Principe al României” şi calificativul de “Alteţă Regală”.

“Poziţia de Principe al României şi prezenţa în Linia de Succesiune la Coroana României impun un mod de a-mi conduce viaţa pe care găsesc dificil să îl accept. De aceea, cu multă durere în suflet, consider că decizia Majestăţii Sale Regelui este binevenită pentru mine. Voi căuta, în viitor, să-mi servesc idealurile şi principiile în alt mod”, anunţa nepotul Regelui Miha I, într-un comunicat de presă emis de Casa Regală.

„Va fi o nuntă românească!”

Nicolae Medforth-Mills a vorbit și despre costumul pe care îl va purta la nuntă. “Povestea se va scrie cu ajutorul furnizorilor și al colaboratorilor care se vor afla alături de noi pe parcursul evenimentului. Avem o înaltă apreciere pentru dedicarea și profesionalismul fiecăruia dintre cei cu care am colaborat. Vă mulțumim călduros că ne sunteți alături! Costumul Mirelui. MARSAY este un stil de viață. Conceptul nostru este o sincronizare perfectă între măiestria italiană, rigoarea britanică și eleganța franțuzească. Alături de furnizorii noștri tradiționali, renumiți în întreaga lume, dar și datorită celor mai noi tehnologii din domeniu, reușim să aducem croitoria clasică în modernitate. Astfel, încercăm să reintegrăm în contemporan plăcerea de a purta un costum unic, de cea mai înalta calitate, croit pe măsura”, a scris Principele Nicolae pe contul personal de socializare.

“Va fi o nuntă românească, dar vom avea și partea de protocol și asta va schimba ce știm despre o nuntă tradițională românească”, a mai spus Principele Nicolae.

“Vom încerca să evidențiem tradițiile pe cât vom putea, pentru că fac parte din identitatea noastră națională”, a spus și Alina.

Dar cum au decis să facă marele pas? “Nu a fost planificat. Pur și simplu relația noastră a evoluat și am ajuns la un anumit punct în viața mea când m-am simțit pregătit să fac următorul pas. Am stat la o masă cu părinții Alinei și i-am cerut mâna. Familia Alinei este foarte importantă pentru ea. După ce ei au zis da, atunci a fost cea mai mare provocare. A trebuit să găsesc un inel… și am ales să plecăm într-un weekend când sărbătoream doi ani de relație”, a spus Principele Nicolae, conform libertatea.ro.

“A fost în weekend-ul când am aniversat doi ani de relație, a fost o totală surpriză, venind în urma unei perioade destul de agitate la birou. Efectiv nu am planificat nimic pentru a sărbători, pur și simplu a venit spontan invitația de a merge undeva într-un weekend”, a afirmat Alina Binder.

"N-a știut unde și nu am vrut să îi spun unde până am ajuns", a completat-o el.

“A fost incredibil când am ajuns în Cornwell, un loc special pentru amândoi, pe care mi l-a arătat chiar la început când am fost în Anglia. Este un loc deosebit. Am ajuns acolo, era seară, eram obosiți, mi-a propus să vedem a doua zi răsăritul, n-am avut încredere că o să am energia necesară, dar l-am văzut emoționat. N-am știut exact ce se întâmplă și n-am simțit nimic”, a mărturisit Alina Binder.

Principele Nicolae vrea să îşi recapete titlul!

A fost acceptat de Familia Regală alături de logodnica lui Alina Binder la funeraliile Majestăţii Sale, însă fostul Principele Nicolae nu a avut voie să călătorească cu trenul regal alături de sicriul cu trupul neînsufleţit al bunicului său, lucru care l-a întristat şi l-a făcut să se simtă nedreptăţit.

Nepotul Regelui doreşte să îşi recapete oficial titlul de Principe, după cum a anunţat avocatul său, Radu Enache. „Cei din Casa Regală au arătat o deschidere către Nicolae, acceptându-l acolo unde îi este locul, la ceremonialul funerar. După ce nu i-a fost îngăduit să-şi vadă bunicul pe patul de moarte timp de zece minute, măcar la catafalc să-i poată fi alături pentru a-şi lua rămas bun aşa cum se cuvine. (…) Doreşte să fie reintegrat în Familia Regală. Decretul de înlăturare nu i-a fost comunicat în original. El nu a semnat declaraţia de acceptare de înlăturare de la succesiune. Se încearcă discreditarea sa. Ceea ce fac ei nu prea este demn de Casa Regală. Asta se face în alte straturi sociale, dar Nicolae este dispus să revendice ceea ce-i aparţine de fapt”, a explicat Radu Enache.

Principele Nicolae şi logodnica sa, Alina Binder, urmează să facă nunta astăzi. Regele Mihai l-a felicitat, în luna august 2017, pe Nicolae, după ce a aflat vestea că nepotul său se va căsători. După înmormântarea Regelui Mihai, Nicolae şi Alina au locuit alături de viitorii socri ai Principelui, Rodica şi Heinz Binder, în vila acestora.

Vestea că Principele Nicolae şi Alina Binder se vor căsători a fost primită cu entuziasm de părinţii Alinei. “Vă mulţumesc pentru felicitări. Într-adevăr, Principele Nicolae a primit acordul nostru (n.r. – al părinţilor Alinei) pentru a se căsători cu fiica noastră. Noi am dori să rămânem în privat şi să îi lăsăm pe viitorii miri să fie în centrul atenţiei”, declara Heinz Binder, în exclusivitate pentru CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din România.

