FOTO. Ce s-a ales de Cornel Tăbăcaru, “tăticul” TEC. S-a stabilit în Costa Rica și…

Cornel Tăbăcaru a făcut primii bani după ce a adus, dupa Revoluție, sucurile TEC în România. La momentul respectiv, a dat un adevărat “tun”, care i-a adus mai multe milioane de euro în conturi. De ceva timp, a dispărut din viața publică. S-a stabilit în Costa Rica, unde duce o viață de lux.

În prezent, este miliardar și are case în toată lumea. Plus afaceri pe trei continente. Faptul că are conturile pline nu l-a schimbat. A rămas o persoană modestă și un familist convins. Nu se îmbracă de la magazine de firmă și poartă hainele până ajung uzate. În plus, pentru a face economie, stinge lumina când iese din cameră.

În prezent, Cornel Tăbăcaru are o avere de 60 de milioane de euro. Deține multe imobile în SUA, Paris, Londra și Costa Rica. Nu iese, însă, cu nimic în evidență. Cel care a adus sucurile TEC în România, bea și acum astfel de produse. Cornel Tăbăcaru are 70 de ani și s-a mutat în Costa Rica în 2.000.