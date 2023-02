FOTO | Cum arată locuința Biancăi Adam, concurenta de la America Express. Motivul pentru care a ales să se mute în chirie, deși își cumpărase apartament

Bianca Adam și mama ei, Mihaela, formează una dintre echipele de la „America Express”. Creatoarea de conținut încarcă săptămânal videoclipuri pe platforma YouTube, dar și pe celelalte conturi de social media pe care le deține, ținându-și la curent urmăritorii cu planurile sale. Acest lucru s-a întâmplat și atunci când Bie a decis să se mute în chirie, deși își achiziționase un apartament, la periferia Capitalei! Iată cum arată și care a fost motivul principal al acestei decizii!

Bianca Adam are o comunitate de aproape două milioane de urmăritori pe platforma YouTube, acolo unde concurenta de la „America Express” încarcă videoclipuri, fie distractive, fie educative. În plus, creatoarea de conținut își ține la curent urmăritorii cu noutățile din viața ei. De exemplu, în urmă cu un an, Bie le arăta prietenilor virtuali cum arată noua locuință a sa.

Deși își achiziționase un apartament în partea de Vest, la periferia Capitalei, Bie a ales să se mute într-o altă locuință, în centrul Bucureștiului, în chirie. Și-a dorit să fie cât mai aproape de centru, pentru a nu mai pierde mult timp în trafic. De pildă, din partea de Vest până în centru, concurenta de la „America Express” stătea și cu orele în mașină, pentru a ajunge la destinație.

„Probabil vă întrebați de ce m-am mutat în chirie dacă am propriul meu apartament. Răspunsul e simplu: nu e în București. Sună cum ar fi, dar de fapt nu e. E undeva în afară, în partea de vest. Partea de care știe tot globul că e cea mai aglomerată”, a povestit Bie Adam.

Bianca Adam și-a ales o locuință cu accente moderne

În locuința în care stă în prezent, Bianca plătește o chirie lunară care pendulează în jurul sumei de 600 de euro. Fericirea, însă, a fost foarte mare pentru creatoarea de conținut, pentru că a scăpat de trafic, iar acum poate ajunge, mai ușor, în zonele în care are treabă. Imobilul în care Bie locuiește are accente moderne, are un spațiu generos și un living pe măsură, unde își poate edita vlogurile.

A avut parte și de un incident neplăcut, și anume o zi în care apartamentul i-a fost inundat. Lăsase deschis robinetul de la apă caldă, în ziua respectivă, dar din greșeală. Din fericire, problema s-a soluționat rapid.

„Am chemat pe domnul instalator să constate, ne-am dat seama că, deși în prima parte credeam că nu e vina mea, până la urma s-a dedus că ar fi vina mea. În București nu e niciodată apă caldă. A fost luată 8 zile atunci când s-a întâmplat asta și am făcut duș cu apă rece. Practic, dușul nu era închis la maxim, aproape la maxim. S-a întâmplat să vină apa caldă fix când eram deja în Vamă”, a mărturisit ea, într-un alt vlog, pe YouTube.

Sursă foto: capturi video din cadrul unul vlog postat de Bianca Adam pe Youtube, Instagram