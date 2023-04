A trecut printr-un divorț, i-a fost greu, numai ea știe ce a i-a fost în suflet. Dar e și puternică, nu numai vulcanică, așa cum se caracterizează. Acum, zâmbește din nou: iubește. Și e iubită. Francisca. Alesul? TJ Miles. S-au potrivit dintr-o privire, a existat o chimie între ei. Dar n-au ars etapele, s-au cunoscut, s-au întrebat, unul despre celălalt. În Bali au oficializat relația. Acum, merg nestingeriți de mână. CANCAN.RO a ”descusut-o”, într-un interviu maraton, pe frumoasa moldoveancă! Totul despre relația cu Miles, de acum, al el.

N-a avut nicio emoție, atunci când mama ei i-a șoptit în telefon: ”vino cu el!” Se întâmpla înainte de Paște, când a certat-o, auzind că vrea să stea doar o zi la Botoșani. Și a venit cu el. TJ i-a cunoscut părinții. S-au plăcut. E doar o bornă din interviul pe care Francisca ni l-a acordat. Și în care a făcut toate dezvăluirile, unele siropoase și hazlii.

Francisca: ”Putea să n-o facă, dar el a ales, așa-i place lui”

CANCAN: Cum merge relația?

FRANCISCA: Ne înțelegem foarte bine, suntem compatibili, din foarte multe puncte de vedere, în sensul că suntem două caractere puternice, dar, în același timp, știm să lăsăm de la noi când e cazul.

CANCAN: V-ați mutat impreună?

FRANCISCA: Nu ne-am mutat, încă, împreună! Îți dai seama, fiind iubiți, este normal, vine el la mine, vin eu la el. Dar noi suntem două persoane destul de ocupate. Sunt zile în care, efectiv, nu ne vedem.

Dar e foarte important: comunicăm și nu ne supărăm. Iar de mutat împreună… Încă nu am făcut pasul ăsta, cum ți-am zis, dar o s-o facem, nu știu când, nu e nicio presiune pe noi. Nu ne-am făcut planuri în sensul ăsta, dar, la un moment dat, se va întâmpla. Posibil, chiar în curând, acum…

CANCAN: Ce te-a atras la el și, sincer, cand te-ai gândit ca ți-ar putea fi chiar iubit, nu numai prieten sau partener de proiecte?

FRANCISCA: Ce a contat foarte, foarte mult la Miles, și m-a convins cu asta, adică să fiu cu el, este faptul că l-am cunoscut întâi profesional, apoi ca prieten și acum ca iubit. Faptul că l-am cunoscut pe omul Miles înainte de a cunoaște iubitul TJ Miles a cântărit enorm, pentru că eu am văzut la el niște calități, am văzut o educație extraordinară.

Am văzut că-i foarte deschis, am văzut că știe să comunice. Am văzut că este un om extrem de loial, a fost lângă mine necondiționat și a oferit niște lucruri… Mă refer la suport, la loialitatea lui, efectiv. El nu avea niciun avantaj, niciun câștig de cauză, putea să n-o facă. Dar el a ales să fie one hundred, cum îi place lui să fie. Miles nu este o jumătate de măsură. Este un întreg, iar eu mi-am dat seama că nu am nevoie de o jumătate, pentru că eu nu sunt o jumătate de măsură, sunt un întreg, am nevoie de un întreg. Și am nevoie de un întreg care să meargă pe același film cu mine, în aceeași direcție și să fie acolo necondiționat. Am nevoie de un om cu calitățile lui alături de mine. Cel mai mult a cântărit faptul că e un om bun la suflet, că e loial, că e mișto, că e deschis, că e creativ… E tare ca om!

”Te avertizez de pe acum!”

CANCAN: Cine a făcut primul pas și cum s-a întâmplat?

FRANCISCA: Păi, așa cum ne-am cunoscut, în ciuda a tot ce crede lumea, s-a întâmplat totul natural, firesc și, cumva, treptat. Adică, noi nu am sărit niște etape, în ciuda a ceea ce se spune. Nu ne-am grăbit. Am avut ocazia să-l cunosc pe Miles, era clar că între noi a existat o chimie, din moment ce, când am filmat primele video-uri împreună, chiar în început de toamnă, eu cu Miles nu aveam nicio treabă. Dar chimia aia, în sensul de colaborare, de potrivirea aia, a existat între noi, iar eu am văzut-o profesional, prima dată.

Pentru că, în joacă, am făcut un Tik-Tok și am avut vreo trei milioane de vizualizări. Eram cu echipa, am glumit pe tema aia, am râs o grămadă și am zis, `hai, mă, să punem într-un Tik-Tok, că-i funny. Oamenilor cred că o să le placă, o să rezoneze cu asta.` A prins, a devenit viral acel video. Și nu numai ăla, și altele. Ei, nu asta m-a determinat să lucrez cu Miles, prin intermediul lui, eu am găsit o echipă faină. Eu îmi doream să am o echipă de oameni cu care să muncesc, care să mă reprezinte, care să-mi facă o strategie, pentru că eu am încercat mereu să le fac pe toate. Dar am găsit niște oameni care chiar au fost acolo și-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta, îi sunt recunoscătoare.

Dar să revin la întrebare, la un moment dat, eu și cu Miles am avut perioada aia de tatonare. Aveam problemele cu căsnicia, eu am stat o bună perioadă la o prietenă, vreo lună jumate, nu eram decisă ce să fac, ajungeam greu la filmări, programam și nu mai ajungeam… Devenisem aproape neserioasă pentru că nu eram în starea necesară să-mi respect programările. De exemplu, punem zi de filmare marți și nu mai ajungeam. Spuneam, `nu vă supărați pe mine, dar nu sunt în stare azi să filmez, să râd oamenilor pe Tik-Tok`.

Cred că aici a intervenit Miles. De fapt, după perioada aia de tatonare, cred că a început să ne surâdă ideea, a început să ne placă. Era clar, chimia aia a existat dintotdeauna, eu am văzut niște calități la el în timpul ăsta, la fel și el a văzut la mine niște calități, ne-am apropiat. Îmi știa problemele, înțelegea situația, înțelegea stările mele, înțelegea că lipsesc, că întârzii. Și s-a oferit să mă ajute. A fost mereu acolo. A făcut lucruri pe care mulți alții nu le-au făcut, deși mi-au fost prieteni ani de zile.

Și ne-am gândit… Oare ar fi o idee rea? Ba n-ar fi rea deloc, noi, oricum, eram conștienți că asta va urma, din moment ce noi eram deja în perioada de tatonare, pentru că este clar, trebuie să permiți omului o apropiere, iar când am început să permitem reciproc apropierea, era clar că asta o să urmeze.

Dar nu știam că va fi serioasă treabă, că nici acum nu știm dacă va dura sau nu, că ziua de mâine nu-i promisă nimănui. Dar intențiile sunt bune și serioase, Doamne ajută că va fi bine. Și, la un moment dat, când era tensiunea aia și știam ce va urma, Miles a venit și a tratat foarte bărbătește situația. Și cu cărțile pe față: uite, eu simt ceva pentru tine, vreau să știu dacă și la tine este la fel! Ca să știu cum să procedez mai departe. Să știu și eu cum tratez situația.`

A fost, atunci, o discuție de oameni maturi. A fost, cred, una dintre cele mai mature discuții pe care le-am avut în viața mea cu un bărbat. În care ne-am spus amândoi ce simțim și în care am fost de acord că nu va fi ușor. Eu nu sunt o persoană cu care se trăiește foarte ușor, am defectele mele, am niște chestii din spate cu care vin. Nimeni nu-i perfect, iar eu vreau să te avertizez de pe acum că nu va fi ușor`, i-am spus.

El și-a asumat tot, până în ziua de azi, iar oficializarea relației a fost în Bali. Când am decis să filmăm cealaltă parte din clip, știam cumva ce va urma. Adică, eram conștienți de asta. Dar când Miles a zis că nu vrea să sară niște etape, a avut dreptate, nu ne-am grăbit. Eu ieșeam dintr-o situație atunci, nu am vrut… Orice femeie ar fi gândit la fel, dacă-i o chestie de moment? Dacă la el e o chestie de moment? Eu nu vreau să fiu nici pansament, nici … Îți pui niște întrebări, că nu mai avem 15 ani, trebuie să gândim matur. Eu nu-mi permit să zic DA, în gura mare, unei relații despre care nu știu dacă e ce trebuie, deocamdată.

În momentul în care ne-am pus la masă și am discutat matur despre asta, știam ce va urma. În Bali, cumva, s-a oficializat tot și când ne-am întors, am și vorbit despre asta.

”Nu adormim în seara asta fără să rezolvăm problema”

CANCAN: Cel mai frumos gest pe care l-a făcut față de tine?

FRANCISCA: A fost acolo cu o vorbă bună, sufletește, și este, în continuare, când crapă măseaua, când doare sufletul. Și e acolo și-n momentele bune, dar și-n momentele grele. Altul, dacă era în locul lui, cred că ar fi fugit în lumea lui, îți spun sincer.

Pentru mine, cea mai frumoasă surpriză pe care mi-a făcut-o este să descopăr că TJ Miles este chiar omul care se recomandă a fi. Să descopăr că TJ Miles este unicul, singurul și cel real. Există o singură variantă a lui. Asta e cea mai frumoasă surpriză. Dar, când vorbim de chestiile mărunte, materiale, Miles este un băiat foarte atent, foarte inteligent. Adică, lui nu trebuie să-i spun ceva, mă simte. Se prinde imediat. Asta e cel mai mișto, că e compatibilitatea aia.

CANCAN: Nu vă înțelegeți! Cum rezolvați?

FRANCISCA: În multe privințe nu ne înțelegem. Suntem două caractere foarte puternice. Este de o încăpățânare extraordinară, dar completează cu faptul că e asumat. Ce-mi place cel mai mult la el e că recunoaște. Dacă s-a dus până în pânzele albe cu părerea lui care poate nu era adevărul, are tăria de a recunoaște: `ai avut dreptate, îmi pare rău! M-am enervat degeaba.`

Și cum rezolvăm situațiile neplăcute? Comunicând, spunându-ne: noi nu dormim niciodată supărați unul pe celălalt. Nu adormim în seara asta fără să rezolvăm problema. Nu o lăsăm așa`. Că sunt multe chestii, dar sunt mici. Suntem, e drept, și la început.

CANCAN: Cine-i mai căpos?

FRANCISCA: Eu! Sunt încăpățânată… Dar Miles întrece toate persoanele încăpățânate! Dacă știe că e așa cum spune el, e posibil să-i scape vreun detaliu, iar eu sunt foarte atentă la detalii, iar detaliul ăla face diferența, el nu renunță la idee doar că, gata, ai dreptate! Nu. El o ține pe a lui. Și eu, la fel de ambițioasă și de încăpățânată, mă pun să-i demonstrez că nu are dreptate. Dar, ți-am spus, atunci când își dă seama că nu are dreptate, spune: `ai avut dreptate! M-am înșelat.` Și eu fac la fel.

CANCAN: Cine lasă de la el mai mult?

FRANCISCA: Amândoi. Nu există unul să lase mai mult de la el. Când am intrat în relația asta, Miles a fost avertizat din toate părțile: `vezi că nu-i ușor cu asta!` Eu știam că TJ Miles nu are cum să fie … E un om minunat și un om mai simplu decât credeam eu. Atâta timp cât suntem pe aceeași lungime de undă, totu-i foarte simplu. Dar Miles nu e un om oarecare și el nu trăiește ca un om obișnuit. Și e normal să te adaptezi, eu, la fel. Fericirea face că nici eu nu trăiesc ca un om obișnuit, în sensul că nu-mi place rutina, ca și în cazul lui. Și, automat, am ajuns la maturitate amândoi și la vârsta la care înțelegem că trebuie să lăsăm ambii de la noi.

”I-a plăcut familia mea. Că noi suntem mulți, gălăgioși, suntem…Doamne!”

CANCAN: Cât timp v-ați ascuns iubirea și cum vă intâlneați? Cum procedați, pe furiș?

FRANCISCA: Iubirea nu prea a fost ascunsă, pentru că, atunci când am început tatonarea aia, am fost atât de evidenți, încât lumea deja ne cupla. N-am ținut-o ascunsă. Să ne întâlnim pe furiș? Nu. Noi ne întâlneam foarte des fără nicio problemă. Noi postam împreună, am făcut chiar și un anunț, că plecăm în Bali. Se întâmpla să ne vedem la mine, la studio… Aveam seri în care chemam prieteni, comandam pizza, stăteam la bârfă, stăteam la un pahar de vin, dar nu am făcut chestia asta, aoleu, intră prin pod, intră pe geam, nu exista! Eram o femeie divorțată, care locuia singură. N-aveam motive să ne ascundem.

CANCAN: Ți-a cunoscut părinții?

FRANCISCA: Da, i-a cunoscut, de Paște. Când eu am decis să merg la Botoșani, pentru mine e tradiție, Crăciun, Paște se fac acasă, în familie, pentru că nu vreau să stau departe de ai mei, am o legătură specială cu ei, și cu tradițiile din zona aia, și cu credința, și cu Dumnezeu, și cu tot.

Totul a fost natural. Eu i-am spun mamei mele: uite, îmi doresc să vin la Botoșani, o să vin, probabil, să stau în noaptea de Înviere, o să mergem toți la biserică și să stau prima zi, a doua zi mă întorc`. Fiind distanța asta, București – Botoșani, mama mi-a zis că mai mult mă chinui, `atâtea ore pe drum să stai sâmbătă noapte și să pleci? Păi, ce-ai făcut? Te întorci mai obosită decât atunci când ai plecat! OK. Facem în felul următor: ia-l și pe el și stați prima și a doua zi, să înțelegeți ceva. Și l-au primit pe Miles cu brațele deschise.`

CANCAN: Și ai avut emoții cu tatuajele lui?

FRANCISCA: N-am avut nicio emoție în privința asta și nici el pentru că Miles e cum e el! Ăsta este TJ Miles și așa e în toate situațiile. Nu are nicio emoție să se arate cum e și cine e el. Automat, așa fiind el, toată lumea din jurul lui îl iubește. Și dacă eu am ajuns să-l apreciez și să-l iubesc, automat, am avut toată încrederea că și ai mei vor face la fel. Și nu m-am înșelat.

Miles e foarte deschis, foarte mișto, foarte pozitiv, lui i-au plăcut, l-au fascinat tradițiile de la noi din zonă. I-a plăcut familia mea. Că noi suntem mulți, gălăgioși, suntem…Doamne! Lui i-a plăcut asta. M-am bucurat foarte mult, au fost sărbători frumoase și liniștite. A fost tot de ce aveam nevoie să-mi petrec Paștele ăsta. Ai mei l-au plăcut pe Miles, chiar l-au simpatizat, au spus că-i un băiat foarte bun.

”La mine, dacă nu fierbe un pic sângele, degeaba”

CANCAN: Ce-i place lui cel mai mult la tine? Zi-mi cum îl ”topești”?

FRANCISCA: El îmi spune moldoveană, nu moldoveancă. Îi place spiritul ăsta al meu de moldoveancă. Pentru că mă descurc în situații, că am caracter puternic și că inspir loialitate. Îți dai seama că a văzut și niște calități fizice, na! Îi mai place că râd foarte mult, că am un râs colorat… Dar nu știu cum fac eu să-l topesc. Eu cred că-l topesc fiind eu, așa cum sunt. O esență tare într-o sticluță mică.

CANCAN: Cum a fost prima noapte?

FRANCISCA: Nu pot să descriu asta într-un fel, s-a întâmplat natural, frumos totul între noi! Am senzația că pe Miles îl știu de-o viață. Și el mi-a zis la fel, că parcă mă știe de-o viață. Ori ne știm și din altă viață, ori ne-am cunoscut în asta pentru toate… A avut dreptate când a zis că două suflete s-au întâlnit.

CANCAN: Cum iubește Francisca?

FRANCISCA: Trăiește și iubește foarte intens. În sensul că sunt o fire foarte pasională, dintr-o bucată. La mine, dacă nu fierbe un pic sângele, degeaba. La mine, totul este la o intensitate foarte mare. Și suferința, și iubirea, și atașamentul, și loialitatea, și respectul. Eu, dacă sunt cu o persoană, acea persoană devine pentru mine un zeu. Automat!

CANCAN: Geloasă?

FRANCISCA: Nuu. Uite, contrar firii mele pasionale și foarte vulcanice, nu sunt geloasă deloc. Am ajuns în punctul în care mă respect și mă iubesc atât de mult. Te rog să mă crezi, eu știu cât valorez și, în momentul în care ajung în punctul de a bănui sau de a se stârni vreun fior de sentiment de gelozie, pur și simplu nu devin geloasă. Rămân dezamăgită și încep, ușor, ușor, să mă desprind de omul acela. Sunt dezamăgită, practic, de mine că m-am înșelat. Că a dat greș instinctul meu, care e fantastic. E momentul în care mă gândesc: mamă, mamă, oare cum am căzut în capcana asta? Adică, nu apuc să devin geloasă. La mine se rup toate înainte.

CANCAN: Dar el e gelos?

FRANCISCA: E la fel. El este de o siguranță pe el de n-ai văzut în viața ta! Nu are cum să fie gelos pentru că e la fel ca la mine. Noi am avut o discuție, odată ce am stabilit că suntem împreună, că simțim ceva unul pentru celălalt, am început povestea asta, e clar, nu avem de ce să ne facem griji.

”A zis, cu fața aia a lui iritată: ești o fructiferă!”

CANCAN: Căsătoria?

FRANCISCA: Pentru mine e important să trăiesc momentul. Iubesc din nou și asta mă face să simt că trăiesc, sunt liniștită și pentru mine este suficient. Ce-o fi mai departe, cum o vrea Dumnezeu. Nu pun nicio presiune. Evit să mai fac planuri. Dar, când va veni momentul…

CANCAN: O întâmplare hazlie

FRANCISCA: Am închis televizorul fără să vreau, o chestie minoră, și el se uita la mine nu supărat, că n-ai cum, se uita așa la mine și a vrut el să spună ceva și a scăpat o perlă de asta:`ești, ești o fructiferă!` Cumva ești, cum am spune noi, bă` spurcăciune, cum i-am spus eu într-o zi, bă` spurcăciune. Și de atunci repetă cuvântul ăsta, îi place fantastic și cum îl spune cu accentul lui… Cum mi-a zis el, în ziua aia, cu fața aia a lui ușor iritată, `ești o fructiferă`. Sunt multe întâmplări de genul ăsta, că e o diferență de cultură și mai e și accentul lui, care, pentru mine, în multe momente e foarte, foarte haios. Oricum, cine stă pe lângă noi râde foarte, foarte mult.

CANCAN: Profesional ce țintești?

FRANCISCA: Să lansez piese, să am concerte, să mă exprim așa cum știu eu, prin muzică, prin video-uri pe social media, să fac cât mai mult content de calitate și să finalizez proiectele pe care mi le-am propus. Eu muncesc pentru visul meu zi de zi. Și scopul meu e să fiu fericită zi de zi cu ceea ce fac.

