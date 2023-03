Tatăl lui Ștefan Stan a murit joi, 16 martie, iar fratele vitreg al artistului l-a incinerat, probabil, la cerința bătrânului care s-a dus la Cel de Sus. Cel care a câștigat prima ediție a emisiunii Vocea României nu era în țară, dar a fost deranjat de felul în care s-a comportat fratele lui. Ștefan avea să dezvăluie, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, când și ce a vorbit, pentru ultima dată, cu tatl lui.

Ștefan Stan se afla internat într-un spital din Turcia, atunci când a fost anunțat că tatăl lui a murit. Tatăl vitreg. Artistul suferise o operație complicată, care a durat șase ore (Vezi AICI detalii), și a fost anunțat de fratele vitreg. Nu a avbut o relație bună cu cel care tocmai decedase, dar nici nu i-a plăcut de cum s-au petrecut lucrurile, după ce bătrânul s-a stins, informație oferită, în exclusivitate, de CANCAN.RO.

Ștefan Stan, supărat pe fratele vitreg, după ce tatăl lor s-a stins

Mai mult, își acuză fratele că nu i-a dat o parte din cenușă, după ce l-a incinerat pe tatăl lor. ”În loc să umblu prin cluburi, mă duc la mama, în cimitir. Nu există cuvinte s-o descrii pe femeia asta! Eu nu mi-am văzut copiii de pe 7 ianuarie, și când mă întorc în țară, vreau să mă duc, apoi, în Germania. Știi, am o cafenea acolo și trebuie să mă duc neapărat, că sunt greutăți…

(CITEȘTE ȘI: ”M-AU FĂCUT DOUĂ DAME!” ȘTEFAN STAN A PLECAT BOSUMFLAT, DUPĂ CE ERA PE CAI MARI)

Ideea e că toate astea m-au dărâmat foarte tare. Toate situațiile astea. În loc să mă bucur de un sprijin… Bă, dacă de la familie nu găsești sprijin… Am găsit sprijin la un străin.

În toată perioada asta, am ajuns la vorbele mamei mele: în viață vei avea străini care-ți vor deveni prieteni, dar și prieteni care-ți vor deveni străini”, a declarat Ștefan Stan.

Apoi, s-a ambalat. ”Nu mi-a dat și mie o parte de cenușă de la tata, nu las așa lucrurile. Aflu de la fratele vitreg că tata a murit! Tata! Mă enervează că din toate momentele astea cu taică-miu, măcar să-mi fi păstrat și mie o mână de cenușă, să-mi fi dat și mie, că așa e…La mormânt la mama am unde să mă duc, dar la taică-miu…

(NU RATA: ȘTEFAN STAN S-A APUCAT DE POKER PE BANI: ”AM CÂȘTIGAT VREO 30.000 DE EURO!” CÂNTĂREȚUL SE PREGĂTEȘTE PENTRU TURNEELE INTERNAȚIONALE)

Nu l-am iubit eu extraordinar de mult, dar am vorbit cu el, în decembrie, de ziua lui, și mi-a zis că-și cere scuze, că-și cere iertare de la mine, că i-a zis cineva, `uite ce zice fiu-tu de tine`, spusesem tot într-un podcast. Mi-a zis: știu că am fost ce am fost, că nu am avut grijă mai bine de tine, că am făcut diferență între tine și frații tăi vitregi`.

Mi-a zis că am dreptate și că să-l iert, dacă am puterea să-l iert. Și i-am spus: te iert, pentru că ai vorbit cu mine lucrurile astea. Și, mă rog, am încheiat-o frumos cu el. Urma să ne vedem, când mă întorc, el știa de problema mea. Uite, n-am mai apucat nimic din toate astea. Așadar, acum sunt bine, o să fie în regulă”, a dezvăluit Ștefan Stan, pentru CANCAN.RO.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.